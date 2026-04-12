Hà Nội nâng trải nghiệm, chất lượng dịch vụ du lịch dịp nghỉ lễ

Trước nhu cầu du lịch tăng cao dịp Giỗ Tổ Hùng Vương cùng kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành du lịch Hà Nội triển khai nhiều giải pháp siết chặt quản lý, nâng chất lượng dịch vụ và kiểm soát thị trường nhằm bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang, sở đã ban hành văn bản yêu cầu các khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và doanh nghiệp lữ hành chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm, tổ chức thêm các hoạt động trải nghiệm để đáp ứng nhu cầu gia tăng trong cao điểm. Trọng tâm là nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và xây dựng hình ảnh điểm đến thân thiện.

Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch được yêu cầu niêm yết giá công khai, bán đúng giá, nghiêm cấm hành vi chèo kéo, ép giá. Công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đặc biệt tại các điểm đông khách, nhằm kịp thời xử lý vi phạm, bảo vệ quyền lợi du khách. Các cơ sở lưu trú, nhà hàng được khuyến khích chỉnh trang không gian, tạo điểm nhấn trải nghiệm, nâng cao chất lượng phục vụ...

Du khách thích thú với không gian mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Dịp nghỉ lễ được xem là cơ hội để Hà Nội tăng tốc thu hút du khách. Ngành du lịch tung ra 80 sản phẩm mới như “Con đường đạo học”, tour đêm “Hào khí Thánh Gióng”, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, lễ hội, giải trí tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam và không gian phố đi bộ, ẩm thực nhằm đa dạng trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú.

Về dài hạn, Hà Nội định hướng mở rộng không gian du lịch ra các khu vực vùng ven như Ba Vì, Sóc Sơn, Sơn Tây, phát triển các sản phẩm sinh thái, nghỉ dưỡng, cộng đồng, góp phần giảm tải khu vực nội đô. Cùng với đó là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nhân viên giữ xe tại Chùa Hương bị chấm dứt hợp đồng vì ứng xử thiếu chuẩn mực Ngày 12-4, Công ty cổ phần Chùa Hương Xanh chấm dứt hợp đồng với 2 nhân viên giữ xe ô tô tại bãi xe số 3 Khu di tích Hương Sơn (Hà Nội) do có thái độ, lời lẽ thiếu tôn trọng du khách; đồng thời tạm đình chỉ 3 trường hợp khác để xác minh vi phạm. Các cá nhân này bị xác định có dấu hiệu ứng xử không đúng mực trong quá trình làm nhiệm vụ.

VĨNH XUÂN