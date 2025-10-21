Đo hiệu quả chuyển đổi số bằng kết quả cụ thể mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế

Ngày 21-10, tại Hà Nội, Bộ KH-CN tổ chức chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến tới 34 điểm cầu trên cả nước.

Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân cho biết, chủ đề của Ngày Chuyển đổi số năm 2025 là “Chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình để tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế số".

Quang cảnh chương trình tại điểm cầu Hà Nội

Theo PGS.TS Vũ Hải Quân, sau 5 năm triển khai, Việt Nam đã đi qua giai đoạn khởi động và bước vào thời kỳ tăng tốc với nhiều kết quả nổi bật. Đến nay, hạ tầng số của Việt Nam phát triển mạnh mẽ, mạng viễn thông băng rộng đã phủ tới 99,3% thôn bản; tốc độ Internet di động đạt trung bình 146,64 Mb/giây, xếp thứ 20 thế giới; mạng 5G đã bắt đầu được triển khai, phủ sóng tại 26% khu vực dân cư... Những con số này cho thấy nền tảng hạ tầng của Việt Nam đã sẵn sàng cho giai đoạn bùng nổ dịch vụ số.

Thứ trưởng Thường trực Bộ KH-CN Vũ Hải Quân phát biểu tại sự kiện

Chính phủ số có bước tiến rõ rệt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến toàn trình đạt gần 40%, tăng gấp 9 lần so với năm 2019. Xếp hạng Chính phủ điện tử của Việt Nam theo Liên hợp quốc đã tăng 15 bậc so với kỳ công bố năm 2022, minh chứng cho hiệu quả thực tiễn của các nỗ lực cải cách, số hóa hoạt động công vụ. Kinh tế số tiếp tục đóng góp ngày càng lớn vào sự phát triển chung.

Năm 2024, doanh thu ngành Công nghiệp CNTT đạt khoảng 2,772 triệu tỷ đồng, tăng 24% so với năm trước. Xuất khẩu phần cứng, điện tử tăng 29%. Khu vực số đã và đang trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của nền kinh tế. Bước vào giai đoạn 2026-2030, chuyển đổi số Việt Nam sẽ hướng tới chiều sâu và hiệu quả thực chất, tập trung chuyển hóa các thành tựu số hóa thành tăng trưởng kinh tế, năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Theo Thứ trưởng, thế giới số đang chuyển động từng giây, “nếu chúng ta chậm, chúng ta sẽ tụt hậu”. Vì vậy, chuyển đổi số cần phải nhanh hơn trong hoàn thiện thể chế, trong triển khai chiến lược, trong ứng dụng công nghệ và đặc biệt là trong thay đổi tư duy, cách làm. Cùng với tốc độ, chuyển đổi số phải hiệu quả hơn, đo bằng kết quả cụ thể và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025 là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của chuyển đổi số, đưa chuyển đổi số đi vào cuộc sống và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

Đảng, Nhà nước, Chính phủ đã xác định KH-CN, sáng tạo, chuyển đổi số là yếu tố quan trọng để xác lập mô hình phát triển mới của đất nước với nhiều yếu tố để hiện thực hóa tăng trưởng nhanh, bền vững, bao trùm, tự chủ. Vì vậy, KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là động lực tăng trưởng kinh tế mà còn là con đường tất yếu để xây dựng Việt Nam thịnh vượng, tăng năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tặng hoa và kỷ niệm chương cho tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong chuyển đổi số

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, khẩn trương đưa các luật thuộc lĩnh vực KH-CN, chuyển đổi số đi vào cuộc sống, ban hành đầy đủ các nghị định, thông tư hướng dẫn đồng bộ, kịp thời, đầy đủ. Tập trung nguồn lực đầu tư cho hạ tầng số, trong đó quan tâm cả hạ tầng cứng (các trung tâm dữ liệu, hạ tầng viễn thông) và hạ tầng mềm (các nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia).

Đẩy mạnh phổ cập và sử dụng danh tính số, phấn đấu trong năm 2026, 100% người trưởng thành có danh tính số, tài khoản thanh toán và tài khoản định danh điện tử. Khi danh tính số được xác lập, người dân sẽ trở thành trung tâm của chuyển đổi số, không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể sáng tạo và lan tỏa giá trị số trong mọi lĩnh vực của đời sống.

Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số cần tiếp tục đẩy mạnh trên diện rộng kết hợp đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Trong đó, một số nhiệm vụ rất quan trọng là mở dữ liệu, chia sẻ chính thức. Các cơ sở dữ liệu công phải được chia sẻ theo nguyên tắc có kiểm soát, coi dữ liệu là mạch máu của sáng tạo và của chuyển đổi số. Các bộ, ngành Trung ương và địa phương cần đổi mới căn bản tư duy tiếp cận chuyển đổi số, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị phát triển doanh nghiệp số và kinh tế số thực chất, thúc đẩy tái cấu trúc mô hình kinh doanh, sản xuất, dịch vụ dựa trên dữ liệu, tự động hóa và nền tảng số để tạo ra những động lực tăng trưởng mới và việc làm mới cho nền kinh tế. Phát triển các nền tảng số có chủ quyền, ưu tiên tính tự chủ, an toàn, minh bạch, bảo mật và bảo vệ chủ quyền số quốc gia.

TRẦN BÌNH – BÁ TÂN