Chuyển đổi số, doanh nghiệp Việt tăng tốc kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu

Ngày 15-10, Triển lãm quốc tế ngành Dệt may Việt Nam 2025 (VTG 2025) do Cục xúc tiến Bộ Công thương, Công ty Vinexad và Yorkers Trade & Marketing Service phối hợp tổ chức đã quy tụ hơn 400 doanh nghiệp đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia.

Dây chuyền thêu tự động được các doanh nghiệp trưng bày tại tại Trung tâm triễn lãm SECC tại phường Bình Thuận, TPHCM

Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC, TPHCM) là nền tảng quan trọng giúp doanh nghiệp trong nước tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới công nghệ và mở rộng kết nối trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TPHCM, cho biết kim ngạch xuất khẩu dệt may của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2025 ước đạt khoảng 34,75 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước. Con số này phản ánh rõ sự phục hồi của ngành sau giai đoạn khó khăn, song áp lực về chi phí nguyên liệu vẫn rất lớn khi giá nhập khẩu nguyên phụ liệu trong 9 tháng qua lên tới khoảng 16 tỷ USD, riêng mặt hàng vải chiếm tới 11 tỷ USD.

Nhiều doanh nghiệp tìm hiểu trang thiết bị dệt may tại Trung tâm triển lãm SECC tại phường Bình Thuận, TPHCM

Cùng với đó, chính sách thuế mới từ nhiều thị trường xuất khẩu truyền thống khiến lượng hàng tồn kho tăng cao, ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ. Theo ông Phạm Xuân Hồng, đây là thời điểm ngành dệt may cần chuyển mình mạnh mẽ về công nghệ và quản trị, trong đó chuyển đổi số là yếu tố then chốt giúp minh bạch hóa xuất xứ, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường Mỹ, EU và nâng cao năng lực cạnh tranh trên chuỗi cung ứng toàn cầu.

VTG 2025 được đánh giá là diễn đàn quan trọng để doanh nghiệp Việt tiếp cận các xu hướng công nghệ mới, từ máy móc tự động, dây chuyền sản xuất số hóa đến các giải pháp kiểm định chất lượng, quản lý dữ liệu. Nhiều thương hiệu quốc tế như Epson, Ta Yu Machine, Regen-Tech, Huayan Elastic, Newecotech Inc… giới thiệu các công nghệ giúp tiết kiệm năng lượng, giảm chất thải, đồng thời nâng cao năng lực sản xuất theo hướng “xanh và thông minh”.

Theo các chuyên gia, việc ứng dụng công nghệ số trong dệt may không chỉ giúp tối ưu hóa vận hành mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, nơi yếu tố minh bạch, bền vững và truy xuất nguồn gốc đang trở thành tiêu chuẩn bắt buộc.

Trong khuôn khổ triển lãm, các hội thảo chuyên đề kéo dài 3 ngày sẽ tập trung vào các chủ đề “chuyển đổi số – sản xuất tuần hoàn – phát triển bền vững”, quy tụ các chuyên gia và doanh nghiệp đầu ngành. Những chia sẻ tại đây được kỳ vọng sẽ góp phần định hình chiến lược phát triển mới cho ngành dệt may Việt Nam, hướng tới mục tiêu xây dựng chuỗi cung ứng số hóa, xanh và bền vững, qua đó nâng cao vị thế của hàng Việt trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu.

MINH XUÂN