Đổ trộm 50m³ chất thải ra sông Tô Lịch

Sáng 24-9, Công an TP Hà Nội thông tin, khoảng 3 giờ ngày 5-9, tại khu vực bờ kè sông Tô Lịch (đoạn đối diện số 584 đường Láng, phường Láng), ban quản lý dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá phát hiện vệt chất thải nghi là phân bể phốt được xả trực tiếp vào hố ga, chảy thẳng xuống sông.

Các đối tượng trong vụ việc

Ước tính, khối lượng chất thải lên tới khoảng 50m³, gây mùi nồng nặc và ô nhiễm nghiêm trọng một khu vực rộng lớn. Đặc biệt, việc xả thải trái phép còn gây hư hại hạ tầng dự án khi làm tụt đường ống thoát nước. Sự việc nghiêm trọng không chỉ ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân mà còn đi ngược lại chủ trương quyết liệt của TP Hà Nội trong việc làm sạch sông Tô Lịch.

Xe chở chất thải đổ ra sông Tô Lịch qua đường hố ga

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát kinh tế đã vào cuộc xác minh, điều tra. Qua quá trình xác minh, rà soát, cơ quan công an xác định xe bồn mang biển kiểm soát 30L-573.96 bị camera an ninh ghi lại thuộc Công ty TNHH Vệ sinh môi trường thoát nước đô thị Hà Nội đã có hành vi xả thải trái phép ra sông Tô Lịch thông qua hệ thống hố ga.

Đây là công ty do vợ chồng Nguyễn Khắc Đạo (sinh năm 1982) và Chu Thị Vang (sinh năm 1983) thành lập từ năm 2018.

Hình ảnh chiếc xe bồn mang chất thải đổ ra sông Tô Lịch

Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận công ty của vợ chồng Đạo không có giấy phép hoạt động xử lý chất thải và cũng không ký kết với đơn vị xử lý hợp pháp nào. Do vậy, sau khi hút bể phốt, Đạo chỉ đạo lái xe chở đến các địa điểm không đúng quy định để đổ thải.

Vào rạng sáng 5-9, theo sự chỉ đạo của Đạo, lái xe Nguyễn Duy Cường đã 2 lần chở chất thải đổ ra sông Tô Lịch. Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý.

