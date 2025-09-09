Đưa nước hồ Tây vào sông Tô Lịch, dòng sông trong xanh dần hiện ra

Trưa 9-9, Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội đã tiến hành mở cửa 2 đường ống dẫn nước từ hồ Tây để bổ cập dòng chảy cho sông Tô Lịch, giúp cải thiện rõ rệt chất lượng nước sông chỉ sau ít phút vận hành

Hệ thống đường ống dẫn nước từ hồ Tây đổ vào sông Tô Lịch

Tuyến ống dẫn nước dài gần 1,5km, đi ngầm từ hồ Tây theo phố Cống Đõ, qua ngõ nhỏ Võ Chí Công và đổ vào đầu nguồn sông Tô Lịch đã được hoàn thiện sau thời gian thi công khẩn trương. Chỉ khoảng 20 phút sau khi mở van xả, mặt nước sông Tô Lịch khu vực đầu nguồn đã chuyển từ màu đen sang trong xanh, dưới sự chứng kiến của nhiều người dân sinh sống hai bên sông.

Theo đại diện Ban Quản lý dự án, hệ thống ống dẫn riêng biệt này sẽ giúp việc bổ cập nước từ hồ Tây được thực hiện thường xuyên và linh hoạt theo chu kỳ, trong khi nước thải trong kênh TE3 đã được tách riêng, chuyển về Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá để xử lý trước khi xả ra môi trường.

Việc đưa nước từ hồ Tây vào sông Tô Lịch sẽ giúp dòng sông bớt ô nhiễm

Trước đó, từ ngày 4-9, việc bổ cập tạm dừng để ưu tiên thoát nước mùa mưa khiến một số đoạn sông cạn và nước chuyển màu đen trở lại. Tuy nhiên, cùng với việc tái bổ cập, toàn bộ 245 họng xả dọc sông Tô Lịch đã được thu gom triệt để, dẫn về xử lý tại nhà máy Yên Xá. Trong đó, 63 họng xả trọng điểm hai bên sông đã được hoàn thành vượt tiến độ thành phố giao.

Nhà máy Yên Xá hiện đạt công suất khoảng 200.000m³/ngày đêm, đủ khả năng xử lý toàn bộ lượng nước thải dọc sông Tô Lịch.

Đối với hạng mục xây dựng hệ thống đập dâng hạ lưu cầu Quang (phường Thanh Liệt), công tác bổ cập nước từ Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đã cơ bản hoàn thành. Theo Ban Quản lý dự án hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội, dự kiến trước ngày 20-9, sẽ tiến hành bổ cập nước đã qua xử lý với lưu lượng khoảng 200.000m³/ngày đêm vào sông Tô Lịch. Khi đó, mực nước trên sông dự kiến duy trì ổn định ở mức 3,5m.

Tới đầu giờ chiều 9-9, mức nước trên sông Tô Lịch đoạn chảy qua khu vực phường Yên Hòa đã khá cao và màu nước sông đã bớt đen hơn

Tính đến 14 giờ chiều cùng ngày, ghi nhận của phóng viên cho thấy mực nước từ khu vực Cầu Giấy đến Ngã Tư Sở đã dâng lên rõ rệt, dòng nước chuyển sang trong xanh hơn, nhờ kết hợp bổ cập từ hồ Tây và cơn mưa lớn trên địa bàn Hà Nội trưa 9-9.

KHÁNH NGUYỄN