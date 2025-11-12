Đoàn công tác TPHCM tặng quà các hộ khó khăn, gia đình chính sách tại Thái Nguyên

Trong khuôn khổ hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng”, ngày 12-11, đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM đã có nhiều hoạt động ý nghĩa tại tỉnh Thái Nguyên.

Tham gia đoàn có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam; Phạm Quý Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại xã Phú Đình, vùng căn cứ cách mạng ATK, đoàn công tác đã trao tặng quà đến 31 hộ gia đình chính sách và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, chia sẻ: Hành trình “Hướng về cội nguồn Cách mạng” có sự tham gia của đại diện lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản cùng các phóng viên, biên tập viên tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của xã hội trong thời gian qua.

Đồng chí Tăng Hữu Phong phát biểu tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo đồng chí Tăng Hữu Phong, đến với Thái Nguyên, vùng đất giàu truyền thống cách mạng, đoàn công tác rất xúc động khi có dịp gặp gỡ, thăm hỏi và chia sẻ với các hộ gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Những phần quà được trao tại chương trình chứa đựng tình cảm chân thành của đoàn công tác từ TPHCM gửi đến bà con. Đồng chí mong các gia đình tiếp tục nỗ lực vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Đồng chí Dương Anh Đức trao quà tại chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên, chính quyền địa phương đã hỗ trợ, tạo điều kiện để đoàn công tác có những hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần thắt chặt hơn nữa tình cảm gắn bó, đoàn kết giữa TPHCM và các địa phương trong cả nước.

Các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách nhận quà từ đoàn công tác TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đáp lại, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Đình Đào Thị Thanh Tuyền trân trọng cảm ơn tình cảm sâu sắc của đoàn cán bộ tuyên giáo, dân vận, báo chí, xuất bản TPHCM.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phú Đình Đào Thị Thanh Tuyền cảm ơn đoàn công tác. ﻿Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đồng chí cho biết, trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Phú Đình sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chung sức xây dựng quê hương cách mạng ngày càng phát triển, xứng đáng với truyền thống anh hùng của vùng đất ATK.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Phạm Văn Trường trao quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tiền (70 tuổi, xã Phú Đình) bày tỏ xúc động khi được đoàn công tác từ TPHCM ra thăm hỏi và tặng quà. Bà Tiền có hoàn cảnh khó khăn khi một mình nuôi 5 cháu nhỏ, với nguồn thu nhập ít ỏi dựa vào việc đan phên tre.

CẨM TUYẾT - THU HOÀI