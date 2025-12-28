Xã hội

Tiếp nhận 7 tấn hàng hỗ trợ của Ba Lan cho người dân tỉnh Đắk Lắk

Ngày 28-12, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã tiếp nhận lô hàng viện trợ nhân đạo do Chính phủ Ba Lan gửi, nhằm hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Đắk Lắk.

IMG_5354.jpeg
Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai tiếp nhận lô hàng hỗ trợ người dân Đắk Lắk từ Ba Lan

Tiếp nhận hàng viện trợ tại sân bay quốc tế Nội Bài có sự tham dự của ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai; ông Mirosław Adamczyk, Công sứ toàn quyền - Đại sứ quán Ba Lan; và ông Rafael Jose De Bustamante Tello, Tham tán công sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam.

Lô hàng được vận chuyển từ Ba Lan về Hà Nội, hạ cánh tại sân bay quốc tế Nội Bài trên chuyến bay số hiệu TK6360 vào lúc 14 giờ 30 phút.

IMG_5355.jpeg
Lô hàng do Chính phủ Ba Lan gửi tới Việt Nam hỗ trợ người dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh do Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cung cấp

Theo đó, lô hàng gồm 7 tấn hàng viện trợ bao gồm chăn, lều, xô, chậu và băng co giãn dạng ống, các vật dụng thiết yếu khác. Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai cho biết, đây là những mặt hàng có ý nghĩa thiết thực, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cơ bản và hỗ trợ cho người dân tại khu vực chịu thiệt hại.

