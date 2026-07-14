Dự báo El Nino mạnh lên nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ mưa lũ lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị 29 địa phương khẩn trương rà soát mức độ an toàn của các hồ chứa nước trước nguy cơ mưa lũ cực đoan.

Hồ thủy lợi Tả Trạch. Ảnh minh họa: TRƯỜNG ĐH THỦY LỢI

Dù được dự báo El Nino tiếp tục mạnh lên nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện các trận mưa lũ cực đoan, chiều 14-7, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp ký văn bản gửi UBND 29 tỉnh, thành phố có hồ chứa thủy lợi, đề nghị khẩn trương rà soát tình trạng an toàn đập, hồ chứa và triển khai các phương án ứng phó mưa lũ.

Theo bộ, trong khoảng 3 tháng tới, El Nino có xu hướng tăng cường độ và duy trì ở mức mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12.

Dù El Nino gây thiếu hụt lượng mưa, hiện tượng này vẫn có thể làm xuất hiện các đợt mưa rất lớn trong thời gian ngắn, làm dòng chảy về hồ tăng đột biến. Nhiều hồ chứa, nhất là hồ vừa và nhỏ, có thể chuyển nhanh từ tình trạng thiếu nước sang điều tiết lũ, gây khó khăn cho công tác vận hành và bảo đảm an toàn công trình.

Bộ đề nghị các địa phương kiểm tra, đánh giá toàn diện tình trạng an toàn đập, hồ chứa và rà soát, điều chỉnh quy trình vận hành, xây dựng kịch bản ứng phó với mưa lớn, mưa đặc biệt lớn. Đồng thời, các địa phương bảo đảm hệ thống cửa van, nguồn điện, thiết bị vận hành và quan trắc luôn trong trạng thái sẵn sàng. Các hồ chứa hư hỏng hoặc đang thi công cần được kiểm tra thường xuyên, hạn chế tích nước nếu chưa bảo đảm an toàn.

Các đơn vị quản lý phải cập nhật số liệu vận hành hồ chứa và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25-7-2026.

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