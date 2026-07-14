Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Ngày 14-7, tại Công viên Lê Thị Riêng, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của Bộ Tư lệnh TPHCM tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật.

Công tác tìm kiếm, khai quật hài cốt liệt sĩ được các lực lượng thực hiện khẩn trương, khoa học

Theo báo cáo của Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM, tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, trong ngày 14-7, lực lượng tập trung quân số toàn đội tiếp tục đào, tìm kiếm và phát hiện, cất bốc được 5 bộ hài cốt liệt sĩ cùng 4 bộ di vật kèm theo. Trong ngày, khối lượng đất đã đào khoảng 50m³.

Lũy kế đến hết ngày 14-7, lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 74 bộ hài cốt liệt sĩ và 1 bộ hài cốt liệt sĩ tập thể. Ngày mai, 15-7, các đơn vị tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm về hai đầu rãnh mộ, để không bỏ sót các dấu tích còn lại.

* Cùng ngày, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy Quân khu 7, Trưởng Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến kiểm tra thực địa khu vực tìm kiếm.

Thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra thực địa tại khu vực tìm kiếm

Tại hiện trường, Thiếu tướng Trần Chí Tâm kiểm tra công tác tổ chức lực lượng, phương án triển khai, tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, Thiếu tướng kiểm tra các điều kiện bảo đảm và trực tiếp theo dõi quá trình khai quật, bóc tách từng lớp đất của lực lượng làm nhiệm vụ.

Khu vực quàn hài cốt liệt sĩ tại Nhà Tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Công viên Lê Thị Riêng

Thiếu tướng Trần Chí Tâm yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm việc tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ dấu vết hay thông tin có giá trị, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và đồng đội.

MẠNH THẮNG