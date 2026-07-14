Kiểm soát 20.005 lượt tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU

6 tháng đầu năm 2026, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TPHCM kiểm soát 20.005 lượt tàu cá xuất, nhập bến, xử lý 33 vụ vi phạm liên quan đến khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ngày 14-7, Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tổ chức hội nghị sơ kết công tác chống khai thác IUU 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

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Theo báo cáo, TPHCM hiện quản lý 4.440 tàu cá, trong đó 2.127/2.148 tàu thuộc diện bắt buộc đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (VMS), đạt 99,04%. Trong 6 tháng đầu năm, các trạm kiểm soát biên phòng đã đăng ký, kiểm soát 20.005 lượt tàu cá trên tổng số 21.779 lượt tàu xuất, nhập bến; duy trì kiểm tra chặt chẽ điều kiện hoạt động, kiên quyết không cho tàu không đủ điều kiện xuất bến.

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BĐBP TPHCM đồng thời phối hợp các lực lượng tăng cường quản lý tàu cá, kiểm soát nguồn gốc thủy sản, tuyên truyền pháp luật cho ngư dân. Đơn vị đã tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền, 110 buổi tuyên truyền lưu động, cấp phát 500 áo phao, 800 lá cờ Tổ quốc và hơn 14.000 tờ rơi.

Trong công tác xử lý vi phạm, BĐBP TPHCM phát hiện, xử lý 33 vụ việc; giải quyết dứt điểm 10/10 vụ tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình; khởi tố 1 vụ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; xử phạt hành chính 31 vụ với 38 đối tượng, tổng số tiền hơn 747 triệu đồng.

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Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Trần Thanh Đức, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM yêu cầu các đơn vị tiếp tục siết chặt quản lý tàu cá, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần cùng cả nước sớm gỡ cảnh báo "thẻ vàng" EC.

Dịp này, Chủ tịch UBND TPHCM tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 5 cá nhân; Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM tặng Giấy khen cho 3 tập thể, 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

MẠNH THẮNG