Hà Nội nắng nóng đến 37 độ C trong 1-2 ngày tới

Dự báo Hà Nội sắp có đợt nắng nóng mới. Ảnh: PHÚC HẬU

Nhiệt độ ghi nhận tại các trạm khí tượng - thủy văn cụ thể: Láng 36,3 độ C; Hà Đông 35,7 độ C; Ba Vì 35,6 độ C; Sơn Tây và Hoài Đức cùng ở mức 35,4 độ C. Độ ẩm thấp nhất dao động 50-54%.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn Bắc bộ, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực giữa đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ hoạt động yếu, ngày 15 và 16-7, Hà Nội tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, độ ẩm thấp nhất 55%-60%. Nắng nóng có khả năng kéo dài đến ngày 17-7.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng kết hợp với độ ẩm không khí giảm sẽ làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Theo các chuyên gia khí tượng, cuối tuần này, Hà Nội và miền Bắc có mưa trở lại.

PHÚC VĂN