Tăng cường rà soát hoạt động tại các bến khách ngang sông, bến tàu du lịch

Sở Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và thuyền trưởng tuân thủ hệ thống báo hiệu và chỉ điều khiển phương tiện khi bảo đảm an toàn.

Chiều 14-7, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Bùi Hòa An cho biết, sở đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc và cơ quan liên quan khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa và hàng hải, nhất là trong mùa mưa bão.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam về tăng cường công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa tai nạn đối với hoạt động vận tải hành khách đường thủy, đặc biệt là các tuyến từ đất liền ra đảo như Côn Đảo, Thạnh An...

Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM được giao phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn của phương tiện, điều kiện của người điều khiển, trang thiết bị cứu sinh, cứu nạn, công tác kiểm soát số lượng hành khách và tổ chức đưa, đón khách tại cảng, bến.

Tăng cường rà soát hoạt động tại các bến hành khách, bến khách ngang sông, bến tàu du lịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, lấn chiếm hành lang bảo vệ luồng chạy tàu thuyền.

Đối với Trung tâm Quản lý Đường thủy, Sở Xây dựng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp và thuyền trưởng thường xuyên cập nhật thông tin, tuân thủ hệ thống báo hiệu và chỉ điều khiển phương tiện khi bảo đảm an toàn. Đơn vị cũng phải rà soát hệ thống phao tiêu, biển báo, kiểm tra các khu vực tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đồng thời phối hợp kiểm tra việc chấp hành quy định về giao thông đường thủy tại các công trình vượt sông.

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