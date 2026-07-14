Công an TPHCM đối thoại, gỡ vướng thủ tục hành chính

Nhiều vướng mắc liên quan đến thực hiện thủ tục hành chính được giải đáp tại hội nghị đối thoại năm 2026; đồng thời lực lượng Công an TPHCM cam kết tiếp tục đơn giản hóa thủ tục, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ngày 14-7, Công an TPHCM tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2026 với sự tham gia của hơn 50 đại biểu là cá nhân, đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Đình Dương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Đình Dương, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, hội nghị là dịp để lực lượng công an lắng nghe ý kiến của người dân, doanh nghiệp, từ đó tiếp tục đơn giản hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến tập trung phản ánh về lĩnh vực xuất nhập cảnh, đăng ký và cấp đổi giấy phép lái xe, đăng ký phương tiện, phòng cháy chữa cháy và các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Người dân, doanh nghiệp cũng phản ánh bất cập trong xử lý hồ sơ trực tuyến, liên thông dữ liệu, giải quyết thủ tục cho người nước ngoài.

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị

Đại diện các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đã giải đáp các kiến nghị, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục phối hợp hoàn thiện hệ thống dữ liệu dùng chung, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp dịch vụ công trực tuyến để giảm thời gian, chi phí đi lại cho người dân và doanh nghiệp.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an TPHCM đã tiếp nhận, giải quyết hơn 9,74 triệu hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 98,03% được thực hiện trực tuyến. Công an thành phố cũng đã công khai 176 thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết đối với 38 thủ tục, đồng thời triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân qua ứng dụng VNeID và duy trì giải quyết thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy ở nhiều lĩnh vực.

Đại diện các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM giải đáp các ý kiến tại hội nghị

Kết luận hội nghị, đại diện Công an TPHCM khẳng định sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị để tiếp tục hoàn thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, thuận tiện.

MẠNH THẮNG