Xã hội

Phát triển mô hình câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau

SGGPO

Chiều 14-7, Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Đề án 1648 của Thủ tướng Chính phủ về nhân rộng, quản lý câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau (CLB LTHTGN) cho 160 đại biểu Hội NCT khu vực phía Nam.

Tại hội nghị, ThS Nguyễn Thị Tư, Phó trưởng Ban Phát huy vai trò NCT, Trung ương Hội NCT Việt Nam cho biết, sau 20 năm hình thành và phát triển, mô hình CLB LTHTGN đã khẳng định hiệu quả trong thực hiện chính sách an sinh xã hội ở cơ sở, đặc biệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

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Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Hiện cả nước có hơn 9.000 CLB LTHTGN với gần 500.000 thành viên. Các CLB hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, công khai, minh bạch.

Từ hiệu quả thực tiễn của mô hình, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt các đề án nhằm nhân rộng, thành lập mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB.

Hội nghị tập huấn đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Đề án 1648, hướng dẫn phương pháp thành lập, nhân rộng và quản lý CLB LTHTGN, đồng thời làm rõ mục tiêu, ý nghĩa của mô hình.

Theo định hướng trong 10 năm tới, Hội NCT Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các CLB hiện có, đồng thời phát triển thêm ít nhất 12.000 CLB mới trên cả nước.

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TRÚC GIANG - HUYỀN TRANG

Từ khóa

người cao tuổi an sinh xã hội bảo vệ chăm sóc vai trò người cao tuổi. câu lạc bộ

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