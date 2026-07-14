Giám sát phải đưa ra giải pháp xử lý doanh nghiệp trốn, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 14-7, tiếp tục phiên họp thứ 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo kế hoạch và đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội giai đoạn 2021-2026”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, giám sát việc quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm Xã hội là nội dung rất quan trọng, cả về tính an toàn, bền vững và hiệu quả đầu tư, cũng như việc cân đối thu - chi trong ngắn hạn, dài hạn.

Cùng với đó, cần làm rõ tình trạng trốn đóng, chậm đóng bảo hiểm, phân tích nguyên nhân và đưa ra giải pháp xử lý doanh nghiệp nợ đọng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và người lao động.

“Kết luận giám sát phải chỉ rõ những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan, tránh đưa ra các kiến nghị chung chung”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: CẨM HÀ

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, công tác giám sát dự kiến tập trung việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội trong giai đoạn 2021-2026 trên phạm vi cả nước.

Đối tượng giám sát là Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan, cùng HĐND các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Thời gian giám sát từ năm 2021 đến hết ngày 31-12-2026.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị đoàn giám sát tập trung tình hình thi hành pháp luật về bảo hiểm xã hội; công tác quản lý và sử dụng hiệu quả Quỹ Bảo hiểm Xã hội, việc cân đối thu - chi của quỹ trong ngắn hạn và dài hạn; vấn đề chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; công tác cải cách thủ tục hành chính…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh điều hành phiên thảo luận

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí dự kiến tổ chức 3 đoàn công tác làm việc tại các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, An Giang, Sơn La, Đắk Lắk và TPHCM; hạn chế yêu cầu địa phương phải báo cáo nhiều lần hoặc tổ chức làm việc trực tiếp nhiều đợt; chỉ tổ chức làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị khi thực sự cần thiết.

ANH PHƯƠNG