Hành khách đi xe buýt lập kỷ lục với gần 295.000 lượt khách/ngày

Theo thống kê, ngày 13-7, toàn mạng lưới vận chuyển 294.266 lượt khách với 17.757 chuyến xe, bình quân đạt 16,6 hành khách/chuyến. Đây là sản lượng cao nhất kể từ khi chính sách hỗ trợ được triển khai.

Chiều 14-7, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM cho biết, sau 13 ngày triển khai Nghị quyết số 09/2026/NQ-HĐND của HĐND TPHCM về chính sách hỗ trợ người dân sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, lượng hành khách tiếp tục tăng mạnh, ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay. Điều này cho thấy hiệu quả tích cực của chính sách cũng như xu hướng chuyển dịch sang sử dụng giao thông công cộng.

Hành khách chờ xe buýt tại bến xe buýt Sài Gòn. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng, từ ngày 1 đến 13-7, 134 tuyến xe buýt được ngân sách thành phố hỗ trợ đã phục vụ 3.521.840 lượt hành khách. Riêng ngày 13-7, toàn mạng lưới vận chuyển 294.266 lượt khách với 17.757 chuyến xe, bình quân đạt 16,6 hành khách/chuyến. Đây là sản lượng cao nhất kể từ khi chính sách hỗ trợ được triển khai.

So với cùng kỳ năm 2025, lượng hành khách trong ngày 13-7 tăng 68%, tương đương thêm hơn 119.000 lượt khách.

Mặc dù lượng khách tăng nhanh, hoạt động khai thác trên toàn mạng lưới vẫn được duy trì ổn định. Tại các bến xe, đầu bến và điểm trung chuyển lớn không xảy ra tình trạng quá tải hay ùn ứ kéo dài. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được thực hiện nghiêm túc, không ghi nhận sự cố hoặc tai nạn trong quá trình vận hành.

Cùng với công tác tổ chức vận tải, trung tâm tiếp tục tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua nhiều kênh. Qua Tổng đài 1022, đơn vị tiếp nhận 44 cuộc gọi, trong đó có 8 cuộc liên quan chương trình miễn vé xe buýt và đã kịp thời xác minh, xử lý 3 trường hợp phản ánh xe bỏ trạm. Thông qua ứng dụng MultiGo và các nền tảng mạng xã hội, trung tâm cũng ghi nhận 42 phản hồi của hành khách.

Để bảo đảm chất lượng dịch vụ trong bối cảnh sản lượng hành khách tăng cao, trung tâm duy trì lực lượng kiểm tra thường xuyên tại hiện trường, kết hợp giám sát từ xa bằng hệ thống camera và dữ liệu điều hành.

Riêng ngày 13-7, lực lượng chức năng đã kiểm tra trực tiếp 158 chuyến xe, đồng thời hướng dẫn hành khách sử dụng căn cước công dân gắn chip, tài khoản VNeID mức 2, ứng dụng MultiGo và các phương thức thanh toán điện tử nhằm chuẩn bị cho việc triển khai đồng bộ hệ thống vé điện tử, góp phần hiện đại hóa vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố.

Trung tâm cũng lưu ý, mặc dù thiết bị trên xe buýt có thể quét được mã QR in từ thẻ căn cước công dân, nhưng hình thức này không được chấp nhận để xác thực hành khách. Người dân cần sử dụng thẻ căn cước bản chính, mã QR trên VNeID mức 2 hoặc các phương thức xác thực điện tử hợp lệ theo quy định nhằm bảo đảm tính chính xác trong định danh và sử dụng ngân sách hỗ trợ đúng đối tượng.

QUỐC HÙNG