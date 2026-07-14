TPHCM: Hơn 154 tỷ đồng chăm lo người có công dịp 27-7

UBND TPHCM dự trù tổng kinh phí cho các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026) hơn 154,1 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí hoạt động tại đặc khu Côn Đảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được thăm, tặng quà tri ân người có công

UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động và kinh phí thực hiện nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2026), nhằm tri ân các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Dịp này, thành phố tổ chức đoàn lãnh đạo viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM, Nghĩa trang TPHCM, Đền Tưởng niệm Liệt sĩ Bến Dược, Nghĩa trang Liệt sĩ Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách TPHCM, Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành, Di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, Nghĩa trang Liệt sĩ Rừng Sác, Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Dương, Nghĩa trang Liệt sĩ Bà Rịa - Vũng Tàu và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn thành phố.

Thành phố cũng tổ chức các đoàn lãnh đạo đi thăm đơn vị, gia đình chính sách tiêu biểu; tổ chức họp mặt người có công tiêu biểu; tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại đặc khu Côn Đảo từ ngày 24 đến 26-7.

Tổng kinh phí dự trù cho các hoạt động kỷ niệm là hơn 154,1 tỷ đồng, chưa bao gồm kinh phí hoạt động tại đặc khu Côn Đảo. Thành phố thực hiện tặng quà 7 nhóm chính sách với các mức từ 800.000 đến 3 triệu đồng/suất.

Ngoài ra, có 40 đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm 172 gia đình chính sách, với mức quà tặng 5 triệu đồng/suất; tổ chức họp mặt 167 người có công tiêu biểu với mức quà 3 triệu đồng/người; thăm, tặng quà 5 trung tâm điều dưỡng thương binh tại các tỉnh, thành: Bắc Ninh, Ninh Bình và TPHCM.

UBND TPHCM yêu cầu các phường, xã, đặc khu tiếp tục vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, rà soát đời sống gia đình chính sách, hỗ trợ sửa chữa nhà tình nghĩa xuống cấp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người có công để kịp thời đề xuất giải quyết. Các địa phương cũng được yêu cầu chỉnh trang, tu bổ công trình ghi công liệt sĩ và phối hợp tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ...

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