Thủ tướng Lê Minh Hưng: Đưa Lào Cai trở thành trung tâm logistics thông minh, hiện đại

Ngày 14-7, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai về thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 2 con số, giải ngân vốn đầu tư công…

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: THANH HOA

Tỉnh Lào Cai sau sáp nhập có diện tích tự nhiên gần 13.200km² (đứng thứ 8 cả nước), dân số khoảng 1,8 triệu người (đứng thứ 26/34) với 33 dân tộc (chiếm 57,6% dân số).

Lào Cai là địa bàn có vị trí chiến lược, trung tâm của vùng trung du miền núi phía Bắc; là "phên dậu", "cửa ngõ" trên tuyến hành lang kinh tế huyết mạch Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; cầu nối giao thương giữa Việt Nam và ASEAN với vùng Tây Nam Trung Quốc.

Tỉnh hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển thành cực tăng trưởng của vùng, nhất là về kinh tế cửa khẩu, logistics, du lịch...

Với quy mô kinh tế chiếm khoảng 1,1% GDP cả nước, tăng trưởng GRDP 6 tháng đầu năm 2026 của Lào Cai đạt 9,01%, cao hơn bình quân chung cả nước (8,18%).

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy cho biết, tỉnh cam kết quyết tâm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026, tăng trưởng 10,5% - 11%, xây dựng tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai. Ảnh: THANH HOA

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu, các tỉnh, thành cần quyết tâm cao nhất đạt mục tiêu của từng địa phương. Thành công của mỗi địa phương sẽ đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của cả nước.

Thủ tướng lưu ý, việc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 2 con số đang là thách thức lớn đối với tỉnh miền núi như Lào Cai. Để đạt được, phải có đột phá rất mạnh trong tư duy và hành động, suy nghĩ, tìm tòi, nhằm biến những lợi thế thành nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.

Thủ tướng đề nghị tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy các động lực tăng trưởng truyền thống, khai thác tối đa hiệu quả những nguồn lực có sẵn; tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển dựa trên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, cải thiện môi trường kinh doanh.

Cụ thể, tỉnh Lào Cai cần nhận diện rõ dư địa phát triển, các động lực tăng trưởng mới, ngành kinh tế mũi nhọn cần tập trung khai thác như kinh tế cửa khẩu, công nghiệp chế biến sâu, khai khoáng, nông nghiệp sinh thái, lâm nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng… để tạo ra giá trị và hiệu quả cao hơn.

Tỉnh cũng cần tập trung phát triển đưa tỉnh trở thành trung tâm logistics thông minh, hiện đại (Khu kinh tế cửa khẩu Lào Cai); phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đưa tỉnh trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước dựa trên hạ tầng hiện đại, sản phẩm du lịch đặc trưng và các khu du lịch trọng điểm.

Sáng cùng ngày, nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác tới dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai; thăm, tặng quà gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn. Thủ tướng Lê Minh Hưng dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ trung tâm tỉnh Lào Cai. Ảnh: VGP

LÂM NGUYÊN - THANH HOA