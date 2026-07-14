Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau thăm người dân bị thương do dông lốc

Trưa 14-7, đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đến thăm hỏi bà Nguyễn Thị Bình, 67 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, bị thương do dông lốc, đang điều trị tại Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Cà Mau.

Tại bệnh viện, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi sức khỏe, động viên bà Bình ổn định tinh thần, sớm vượt qua hậu quả do thiên tai gây ra. Đồng chí cũng chỉ đạo đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tập trung điều trị, đồng thời căn cứ hoàn cảnh gia đình bệnh nhân để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải thăm hỏi bà Nguyễn Thị Bình bị thương do dông lốc

Trước đó, sáng 13-7, dông lốc xảy ra làm sập nhà, tường bê tông đổ đè lên người khiến bà Bình bị gãy tay, chấn thương vùng đầu và chân. Sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Cà Mau cấp cứu, điều trị, hiện sức khỏe của bà Bình đã ổn định.

Bí Thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải tặng quà, hỗ trợ bà Nguyễn Thị Bình bị thương do dông lốc

Như Báo SGGP đã thông tin, sáng 13-7, mưa kèm dông lốc làm sập, tốc mái 75 căn nhà của người dân tại các xã Khánh Bình, Trí Phải, Lương Thế Trân và Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau. Dông lốc cũng làm 4 người bị thương.

Nhà của người dân trên địa bàn xã Khánh Bình (tỉnh Cà Mau) bị sập do dông lốc

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau cùng Sở NN-MT, Văn phòng Phòng, chống thiên tai tỉnh Cà Mau đã xuống hiện trường, phối hợp với địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả, hỗ trợ kinh phí giúp người dân ổn định cuộc sống.

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