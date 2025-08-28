“Biệt đội hỗ trợ số phường Bến Thành” giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến

Phường Bến Thành và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM ký kết hợp tác. Ảnh: NGÔ BÌNH

Ngày 28-8, UBND phường Bến Thành phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM tổ chức lễ ký kết liên tịch thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2026 và ra mắt “Biệt đội hỗ trợ số phường Bến Thành”.

Theo đó, phường Bến Thành và Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM triển khai các hoạt động gắn kết, đồng bộ với những chương trình, nền tảng số do thành phố ban hành, bảo đảm tính thống nhất từ cấp thành phố đến cơ sở. Sự phối hợp này nhằm tạo điều kiện cho người dân, cán bộ, công chức, viên chức phường tiếp cận và sử dụng hiệu quả các công cụ số. Đặc biệt là những nền tảng phục vụ hành chính công, góp phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số, thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại phường Bến Thành.

Ra mắt biệt đội hỗ trợ số phường Bến Thành

Phường Bến Thành cam kết triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm đưa công nghệ số trở thành công cụ phục vụ thiết thực cho đời sống người dân. Trong đó “Biệt đội hỗ trợ số phường Bến Thành” với 54 đoàn viên, hội viên, cán bộ trẻ trở thành lực lượng xung kích, trực tiếp đồng hành cùng người dân trong từng thao tác, dịch vụ công trực tuyến. Đây được xác định là những “hạt nhân số”, cầu nối gắn kết chính quyền và cộng đồng.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành khẳng định, phường quyết tâm trở thành địa bàn kiểu mẫu về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, biệt đội sẽ đồng hành cùng người dân trong việc cài đặt, hướng dẫn và hỗ trợ sử dụng các ứng dụng số như: VNeID, Công dân số TPHCM, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, cùng các tiện ích số trong y tế, giáo dục, an sinh xã hội.

Đoàn viên phường Bến Thành hỗ trợ người dân đăng ký thực hiện thủ tục hành chính

Phường Bến Thành đặt mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình chuyển đổi số. Mỗi người dân phường Bến Thành đều có thể tiếp cận, đăng ký và sử dụng chữ ký số cùng các ứng dụng thiết yếu, thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến và hưởng lợi từ thành quả của công nghệ.

NGÔ BÌNH