Chính phủ ban hành Nghị quyết về vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 268/NQ-CP về tình hình triển khai và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Nghị quyết nêu rõ yêu cầu sắp xếp, luân chuyển cán bộ phải phù hợp với thực tiễn của địa phương, đảm bảo bộ máy hoạt động ổn định, thông suốt, phục vụ tốt người dân và doanh nghiệp.

Theo đánh giá, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai mô hình chính quyền 2 cấp vẫn còn tồn tại một số hạn chế. Để khắc phục, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm.

Ưu tiên cải cách thủ tục hành chính

Chính phủ yêu cầu ưu tiên giải quyết kịp thời thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp; không để tồn đọng, gây chậm trễ. Bộ Tư pháp được giao khẩn trương nâng cấp phần mềm hộ tịch, bảo đảm liên thông với hệ thống thủ tục hành chính tại các địa phương; khắc phục tình trạng không đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống.

Thống nhất khung giá đất, hướng dẫn sử dụng đất sau sáp nhập

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao ban hành văn bản hướng dẫn thu hồi, giao, cho thuê đất theo Luật Đất đai; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp xã; đồng thời tham mưu khung giá đất sau sáp nhập để làm căn cứ triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tăng cường hiệu quả tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Bộ Nội vụ có trách nhiệm tham mưu Chính phủ sửa đổi các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Đồng thời, khẩn trương trình ban hành tiêu chí, thủ tục sắp xếp thôn, tổ dân phố; hướng dẫn bố trí người hoạt động không chuyên trách; rà soát chức năng, nhiệm vụ các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã.

Chính phủ yêu cầu xây dựng tiêu chuẩn cụ thể cho từng vị trí việc làm để làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ một cách minh bạch, hiệu quả; tổ chức bồi dưỡng chuyên sâu về tài chính, pháp lý, CNTT và quy hoạch.

Đáng chú ý, việc cử cán bộ từ bộ, ngành xuống địa phương phải dựa trên nhu cầu thực tế, có sự điều phối thống nhất, tránh chồng chéo, lãng phí. Các địa phương cần chủ động sắp xếp, điều động cán bộ phù hợp, không để tình trạng nơi thừa, nơi thiếu.

Xây dựng cơ chế tài chính đặc thù cho địa phương 2 cấp

Bộ Tài chính được giao chủ trì xây dựng cơ chế tài chính đặc thù phù hợp với từng loại hình đơn vị hành chính 2 cấp (đô thị, miền núi, hải đảo...) nhằm đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý, hiệu quả.

