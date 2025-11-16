Đoàn kết là nền tảng để phát triển bền vững tại khu dân cư

Ngày 16-11, nhiều khu dân cư trên địa bàn TPHCM đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết và lan tỏa tinh thần cộng đồng ở từng khu phố, thôn ấp.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh tặng quà Ban Công tác Mặt trận ấp Suối Lúp (xã Ngãi Giao)

Sáng 16-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Suối Lúp (xã Ngãi Giao, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Giám đốc Sở Tài chính TPHCM.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Công Vinh ghi nhận những đổi thay rõ nét của ấp Suối Lúp, từ kinh tế đến đời sống xã hội, đặc biệt là tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên của người dân.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh phát biểu tại ngày hội

Đồng chí Nguyễn Công Vinh đánh giá cao nỗ lực của ấp Suối Lúp trong phát triển kinh tế, nhất là chăn nuôi theo hướng bền vững, nhiều mô hình liên kết sản xuất, tiêu thụ mang lại hiệu quả, góp phần nâng thu nhập cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh tham dự tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 ấp Suối Lúp

Đồng chí Nguyễn Công Vinh cũng biểu dương tỷ lệ 99,2% hộ đạt Gia đình văn hóa, phong trào hiến máu, chăm lo thiếu nhi và các hoạt động văn hóa - thể thao được duy trì nền nếp, tạo nên không gian sống văn minh, nghĩa tình, nét đặc trưng của Suối Lúp.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh mong khu dân cư tiếp tục giữ vững truyền thống đoàn kết - nhân ái - cần cù; phát huy vai trò mỗi người dân trong xây dựng nông thôn mới, giữ gìn nếp sống văn minh, góp phần đưa Suối Lúp trở thành điểm sáng của xã Ngãi Giao trong giai đoạn phát triển mới.

Đồng chí Nguyễn Công Vinh trao quà cho những gia đình khó khăn ở ấp Suối Lúp

Dịp này, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và xã Ngãi Giao cũng đã trao học bổng cho các em học sinh và tặng quà cho những gia đình khó khăn ở ấp Suối Lúp.

15 ấp còn lại của xã Ngãi Giao cũng đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2025

Bên cạnh ấp Suối Lúp, trong ngày 16-11, 15 ấp còn lại của xã Ngãi Giao cũng đã đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc năm 2025. Nhiều ấp trên địa bàn xã cũng đã phát động quỹ ủng hộ "Tháng hành động vì người nghèo năm 2025-2026".

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tặng quà Ban Công tác Mặt trận ấp Nhân Trí (xã Xuyên Mộc, TPHCM)

*Cũng trong ngày 16-11, Ban Công tác Mặt trận ấp Nhân Trí (xã Xuyên Mộc, TPHCM) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025 với sự tham dự của đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Thời gian qua, ấp Nhân Trí ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế ổn định, đời sống người dân nâng lên, cảnh quan đổi mới. Nhiều hộ thoát nghèo và vươn lên khá giả.

Ban Công tác Mặt trận ấp phối hợp các đoàn thể hỗ trợ 189 hộ vay 8,99 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư sản xuất, chăn nuôi, góp phần giảm nghèo bền vững. 96% người dân tham gia BHYT. Công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo hộ khó khăn được chú trọng.

Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc tặng quà đến các gia đình khó khăn ở ấp Nhân Trí

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc biểu dương những kết quả mà chi bộ, chính quyền và nhân dân ấp Nhân Trí đạt được. Đồng chí Võ Ngọc Thanh Trúc đề nghị địa phương tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, chăm lo đời sống nhân dân; nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả; giữ vững an ninh trật tự; đẩy mạnh tuyên truyền nếp sống văn minh; nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; và tiếp tục quan tâm các hoạt động an sinh, hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo để xây dựng cộng đồng ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

Người dân ấp An Phước (xã Long Điền) tham dự ngày hội Đại đoàn kết

*Cùng ngày, khu phố 5 (phường Rạch Dừa) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025 với sự tham dự của đồng chí Võ Huy Hoàng, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Võ Huy Hoàng trao quà Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tới Ban công tác Mặt trận khu phố 5

*Tại ấp An Phước (xã Long Điền), đồng chí Nguyễn Văn Đa, Thành ủy viên, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM, tham dự và chung vui cùng người dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Đa trao quà Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tới các gia đình khó khăn ở ấp An Phước

*Dịp này, nhiều khu phố, thôn, ấp thuộc các phường: Bà Rịa, Vũng Tàu, Phước Thắng, Long Lương và các xã: Kim Long, Long Điền, Long Hải, Nghĩa Thành, Hồ Tràm, Bình Châu, Châu Đức... cũng đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 2025, tạo không khí phấn khởi, gắn kết trong cộng đồng.

Lãnh đạo UBND phường Bà Rịa trao quà cho hộ dân khó khăn ở khu phố 2

Đảng ủy phường Tam Long trao quà cho hộ dân khó khăn ở khu phố 5

