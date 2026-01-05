Camera an ninh, những "mắt thần" ở khu dân cư

Ngày 5-1, phường Bến Cát (TPHCM) bàn giao trang thiết bị công nghệ thông tin cho 13 khu phố và ra mắt Mô hình Camera an ninh trên địa bàn

Camera được trang bị trên đường 30-4

Theo đó, trên tuyến đường 30-4 được bố trí 29 camera giám sát ngoài trời, hoạt động liên tục 24/24 giờ.

Lễ ra mắt Mô hình camera an ninh

Toàn bộ hình ảnh từ hệ thống camera được quản lý và lưu trữ tập trung, phục vụ hoạt động theo dõi, kiểm tra và xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, nên bước đầu hệ thống vận hành ổn định, an toàn, phù hợp với mỹ quan đô thị và yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Cùng ngày, phường Bến Cát tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị công nghệ thông tin cho các khu phố

Cũng trong buổi sáng 5-1, UBND phường Bến Cát tổ chức lễ bàn giao trang thiết bị công nghệ thông tin cho 13 khu phố.

Lãnh đạo phường Bến Cát trao trang thiết bị cho 13 khu phố

Các thiết bị được trao gồm laptop, webcam, chân đế gắn camera, máy in, card âm thanh… Với hệ thống thiết bị này sẽ giúp cho khu phố nâng cao hiệu quả phục vụ, công tác quản lý, điều hành và hỗ trợ người dân thực hiện các dịch vụ công cơ bản ngay tại khu phố.

Tổng kinh phí gói trang thiết bị gần 600 triệu đồng

Được biết, kinh phí thực hiện mô hình camera an ninh và trang thiết bị công nghệ thông tin cho 13 khu phố có tổng trị giá gần 600 triệu đồng.

TÂM TRANG