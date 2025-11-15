Thúc đẩy chuyển đổi số từ cơ sở

Ngày 15-11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Châu Pha (TPHCM) tổ chức lễ bàn giao thiết bị công nghệ thông tin cho các ấp trên địa bàn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Châu Pha trao tặng máy tính cho các trưởng ấp

Tại buổi lễ, 13 máy tính xách tay đã được trao cho các trưởng ấp. Việc trang bị này được xem là bước đi thiết thực nhằm hiện đại hóa hoạt động quản lý ở cơ sở, giúp cán bộ ấp nâng cao khả năng lưu trữ, tổng hợp và xử lý thông tin, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác phục vụ người dân.

Máy tính xách tay được lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Châu Pha trao tận tay cho các trưởng ấp

Hoạt động cũng góp phần cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Với thiết bị mới, việc trao đổi dữ liệu và kết nối giữa các ấp với bộ máy chính quyền xã được kỳ vọng sẽ thông suốt và hiệu quả hơn.

Việc tặng máy tính sẽ thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Minh Hợp, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Châu Pha gửi lời động viên đến đội ngũ trưởng ấp, mong muốn mỗi cán bộ cơ sở phát huy tinh thần trách nhiệm, sử dụng hiệu quả thiết bị được cấp, tiếp tục đổi mới phương thức làm việc, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở hiện đại, chuyên nghiệp và gần dân.

TRÚC GIANG