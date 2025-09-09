Doanh nghiệp gặp khó khi định vị thương hiệu Việt trên không gian số

Tham dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương; cùng đại diện các sở ngành, doanh nghiệp…

Về phía Báo SGGP, có Phó Tổng Biên tập Phạm Văn Trường, Phó Tổng Biên tập Bùi Thị Hồng Sương.

Ban Tổ chức cùng các đại biểu tham dự hội thảo sáng 9-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ngoài ra, hội thảo có sự tham dự của các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp tiêu biểu nhằm cùng trao đổi giải pháp để hàng Việt giữ vững thị phần nội địa và nâng cao sức cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Đặc biệt hội thảo còn có sự tham dự đông đảo của đội ngũ phóng viên báo chí các cơ quan truyền thông. Hội thảo tập trung vào 2 chủ đề lớn.

Phiên thứ nhất với tiêu đề “Định danh hàng Việt - Chìa khóa mở rộng thị phần” sẽ xoay quanh câu hỏi: làm thế nào để hàng Việt được nhận diện chính danh, bảo vệ khỏi hàng giả, hàng nhái và nâng cao uy tín trong lòng người tiêu dùng?

Phiên thứ hai với chủ đề “Định vị thương hiệu Việt trên không gian số” sẽ bàn về những giải pháp để thương hiệu Việt không chỉ hiện diện, mà còn tạo dấu ấn mạnh mẽ trên các nền tảng số, thích ứng với xu thế thương mại điện tử toàn cầu. Tương tự, ở phiên thảo luận về không gian số các đại biểu sẽ phân tích sâu hơn về các giải pháp để giúp doanh nghiệp thích nghi trong tình hình mới...

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường và TS Lý Hoàng Vũ tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Hội thảo không những là diễn đàn để lắng nghe kinh nghiệm từ các doanh nghiệp và chuyên gia mà còn là nơi kết nối giữa Nhà nước - hiệp hội - doanh nghiệp để tìm ra giải pháp chung. Từ việc định danh thương hiệu trong thị trường truyền thống, đến định vị thương hiệu trên không gian số, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung: củng cố niềm tin người tiêu dùng, mở rộng thị phần và khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường toàn cầu. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mang lại những gợi mở thực tiễn, góp phần giúp hàng Việt vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội và bứt phá trong kỷ nguyên số.

Phát biểu tại hội thảo, bà Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng nêu: trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển năng động của nền kinh tế, thị trường nội địa Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò trụ cột. Tuy nhiên, song hành với cơ hội là những thách thức không nhỏ, cạnh tranh ngày càng gay gắt, thói quen tiêu dùng thay đổi nhanh chóng. Và đặc biệt, sự bùng nổ của công nghệ số đã tạo ra một “mặt trận” hoàn toàn mới – nơi thương hiệu không chỉ hiện diện trên kệ hàng truyền thống, mà còn phải định vị được trong tâm trí người tiêu dùng thông qua từng cú nhấp chuột, từng phiên giao dịch trực tuyến.

Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Bùi Thị Hồng Sương phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đối với hàng Việt, bài toán đặt ra không chỉ là giữ vững thị phần trước làn sóng hàng ngoại nhập, mà còn là làm thế nào để định danh rõ ràng, xây dựng niềm tin và khẳng định thương hiệu mạnh mẽ trên không gian số – nơi hành vi mua sắm biến đổi từng ngày. Đây là yêu cầu cấp thiết nếu chúng ta muốn hàng Việt vươn ra thị trường khu vực và thế giới, đồng thời chinh phục người tiêu dùng trong nước bằng chính giá trị nội tại và uy tín thương hiệu.

Xuất phát từ thực tế trên, hội thảo với chủ đề “Tăng trưởng thị phần – Định thương hiệu Việt trên không gian số” với mục tiêu tạo ra một diễn đàn chính thống, nơi các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp tiên phong và các chuyên gia cùng ngồi lại, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận giải pháp, và đưa ra những sáng kiến thực tiễn để bảo vệ và định danh thương hiệu hàng Việt một cách minh bạch và chính danh. Đồng thời xây dựng các chiến lược định vị thương hiệu trên nền tảng số hiện đại; tạo ra sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước – Doanh nghiệp – Hiệp hội và các tổ chức truyền thông, công nghệ, nhằm giúp hàng Việt nâng cao sức cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập sâu rộng.

“Báo Sài Gòn Giải Phóng với vai trò là cơ quan báo chí chính trị – xã hội chủ lực của Thành phố, sẽ tiếp tục đồng hành, phản ánh trung thực tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời là cầu nối để chính sách đến gần hơn với thực tiễn sản xuất – kinh doanh. Chúng tôi tin rằng, thông qua hội thảo, những sáng kiến, đề xuất và giải pháp thiết thực sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, mở ra hướng đi mới cho hành trình nâng tầm thương hiệu Việt”, bà Bùi Thị Hồng Sương chia sẻ.

Quang cảnh hội thảo Tăng trưởng thị phần - Định vị thương hiệu Việt trên không gian số, sáng 9-9. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Khẳng định bản sắc hàng Việt trên không gian số là yêu cầu cấp thiết Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng cho biết, những năm gần đây, với hơn 100 triệu dân và sức mua ngày càng tăng, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường hấp dẫn nhất của khu vực Đông Nam Á. Quy mô thị trường bán lẻ trong nước hiện ước đạt 180 tỷ USD và dự báo sẽ tăng lên 350 tỷ USD vào cuối năm 2025. Song song đó, không gian số đã trở thành một “mặt trận mới” đầy tiềm năng. Theo báo cáo E-Economy SEA 2024 của Google, Temasek và Bain & Company, thương mại điện tử Việt Nam đạt quy mô 22 tỷ USD trong năm 2024 và có thể tăng gần gấp ba, lên 63 tỷ USD vào năm 2030. Đây là cơ hội lớn để hàng Việt tiếp cận hàng chục triệu người tiêu dùng, đồng thời mở rộng vị thế trên bản đồ khu vực. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG Tuy nhiên, cơ hội luôn đi cùng thách thức. Doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp TPHCM nói riêng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các thương hiệu quốc tế có ưu thế về quy mô và chất lượng, cùng với sự lan tràn của hàng hóa giá rẻ từ nhiều thị trường. Đặc biệt, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng phức tạp đã làm suy giảm lợi thế cạnh tranh của những doanh nghiệp chân chính. Trong bối cảnh đó, việc bảo vệ thương hiệu và khẳng định bản sắc hàng Việt trên không gian số không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu cấp thiết. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng khẳng định: “TPHCM hiện là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước với trên 500.000 doanh nghiệp, chiếm hơn 20% GDP quốc gia. Đây là lực lượng tiên phong, nòng cốt trong hành trình định vị và nâng tầm thương hiệu Việt. Doanh nghiệp Thành phố có lợi thế về sự năng động, khả năng thích ứng nhanh với xu thế số hóa, đồng thời đang nắm giữ những điều kiện thuận lợi để trở thành hạt nhân kết nối sản xuất, thương mại, logistics và tài chính trong không gian phát triển mới gắn với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu”. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng trao đổi cùng các đại biểu, doanh nghiệp bên lề hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG Trong bối cảnh TPHCM bước vào giai đoạn phát triển mới với định hướng trở thành siêu đô thị quốc tế sau khi hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, cấu trúc phát triển “1 trung tâm – 3 vùng động lực” sẽ giúp Thành phố gia tăng đáng kể quy mô kinh tế và cộng đồng doanh nghiệp. Trong đó, TPHCM là trung tâm tài chính – công nghệ cao; Bình Dương là vùng sản xuất công nghiệp tiên tiến; Bà Rịa – Vũng Tàu là cửa ngõ logistics cảng biển quốc tế. Sự bổ trợ này không chỉ mở rộng dư địa phát triển mà còn hình thành tam giác phát triển kinh tế – thương mại – logistics liên hoàn lớn nhất cả nước. Vì vậy, định danh và phát triển thương hiệu Việt trở thành nhiệm vụ cấp bách. Chỉ khi mỗi doanh nghiệp, mỗi sản phẩm Việt có thể định vị rõ ràng, có thương hiệu uy tín trên không gian số thì mới đủ sức cạnh tranh để giữ vững thị phần trong nước trước làn sóng hàng ngoại nhập, đồng thời tận dụng sức bật của chuỗi cung ứng mới để đẩy mạnh xuất khẩu. Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại hội thảo. Thực hiện: THANH TÂM - TAM NGUYÊN Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng khẳng định thêm: “TPHCM đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đồng hành cùng doanh nghiệp. Thành phố tập trung tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, phân phối và marketing, xây dựng hệ sinh thái thương mại điện tử minh bạch và bền vững, đồng thời phát huy vai trò dẫn dắt của các doanh nghiệp lớn để lan tỏa sức mạnh và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sự kết nối chặt chẽ giữa Nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp sẽ là nền tảng để xây dựng niềm tin, bảo vệ thương hiệu, mở rộng thị phần và khẳng định vị thế hàng Việt”.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng và Phó Tổng Biên tập Báo SGGP Phạm Văn Trường chủ trì hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Thương hiệu Việt ở vị trí “vùng giữa”, chưa tạo được khoảng cách với hàng giá rẻ Trung Quốc

Theo TS Đinh Thế Hiển và nhóm nghiên cứu VFA, trong giai đoạn 2023 - 2025, thương mại dịch vụ và bán lẻ tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó bán lẻ giữ vai trò chủ lực, chiếm hơn 77% tổng doanh số. Tuy nhiên, mức tăng trưởng doanh số bán lẻ chưa đạt kỳ vọng, có xu hướng chậm lại so với đà tăng GDP và thương mại dịch vụ, cho thấy ngành bán lẻ tuy có tiềm năng lớn nhưng cũng đang phải đối diện nhiều thách thức.

TS Đinh Thế Hiển phân tích, tổng doanh số thương mại dịch vụ (TMDV) tại Việt Nam được ghi nhận ở mức 6.231 nghìn tỷ đồng năm 2023, tăng lên 6.391 nghìn tỷ đồng năm 2024 và đạt 4.579 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu năm 2025; trong khi đó doanh số bán lẻ lần lượt là 4.858 nghìn tỷ đồng năm 2023, 4.920 nghìn tỷ đồng năm 2024 và 3.495 nghìn tỷ đồng trong 8 tháng đầu 2025.

TS Đinh Thế Hiển: Dự báo giai đoạn 2025 - 2026, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt từ 32 đến 45 tỷ USD

Cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các tập đoàn bán lẻ nước ngoài như Aeon, Central Retail, Lotte… cùng sự phát triển mạnh mẽ của các sàn thương mại điện tử khiến thị trường thêm khốc liệt về giá. Trong khi đó, chi phí vận hành tăng cao, chuỗi cung ứng và logistics còn hạn chế, hành vi tiêu dùng thay đổi nhanh với xu hướng tiêu dùng xanh và cá nhân hóa. Việc chuyển đổi số trong doanh nghiệp còn chậm, thiếu đồng bộ, hàng gian hàng giả vẫn là vấn đề nhức nhối, cộng thêm những bất cập về chính sách, pháp lý và hạn chế trong xây dựng thương hiệu đã khiến bán lẻ Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

So sánh tốc độ tăng trưởng cho thấy động lực của TMDV vẫn mạnh hơn bán lẻ truyền thống: doanh số TMDV tăng khoảng 9,6% năm 2023, 9,0% năm 2024 và khoảng 9,4% trong 8 tháng đầu 2025; còn doanh số bán lẻ tăng lần lượt 8,6% năm 2023, 8,3% năm 2024 và 8,1% cho 8 tháng đầu 2025. Trong khi đó, tăng trưởng GDP được ghi nhận ở mức 3,84% năm 2023, 6,42% năm 2024 và 7,52% cho 8 tháng đầu 2025, cho thấy doanh số bán lẻ đang có xu hướng tăng chậm hơn so với GDP và tổng TMDV.

Mặc dù vậy, thương mại điện tử nổi lên như một điểm sáng khi doanh số chiếm khoảng 10% tổng doanh số bán lẻ, dẫn đầu ở các ngành hàng thời trang, làm đẹp, tiếp theo là điện gia dụng, công nghệ và thực phẩm đóng gói. Cụ thể, doanh số TMĐT đạt khoảng 492 nghìn tỷ đồng năm 2023, tăng lên 598 nghìn tỷ đồng năm 2024 và đạt khoảng 202 nghìn tỷ đồng trong 6 tháng đầu 2025. Người tiêu dùng có xu hướng chi tiêu nhiều hơn cho sản phẩm có giá trị cao, đồng thời đòi hỏi trải nghiệm mua sắm phong phú. Số liệu cho thấy tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử mạnh hơn nhiều so với bán lẻ truyền thống, với mức bình quân 20% mỗi năm. Đáng chú ý, hàng ngoại nhập hiện chiếm khoảng 15% doanh số và tiếp tục tăng.

Nhiều chuyên gia, doanh nghiệp chia sẻ câu chuyện tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Dự báo giai đoạn 2025 - 2026, quy mô thị trường thương mại điện tử Việt Nam sẽ đạt từ 32 đến 45 tỷ USD, với sự cạnh tranh khốc liệt giữa các sàn lớn như Shopee, Lazada và sự bứt phá mạnh mẽ của TikTok Shop. Xu hướng livestream và shoppertainment (mua sắm kết hợp giải trí) phát triển nhanh, trong khi thị trường cũng chứng kiến sự dịch chuyển, phân hóa rõ rệt, các nhà bán lẻ nhỏ lẻ dần bị thu hẹp. Bên cạnh đó, bài toán quản lý gian lận, hàng giả, hàng nhái vẫn là thách thức lớn. Các sàn thương mại điện tử Trung Quốc như Temu, Shein ngày càng chiếm ưu thế về giá, khiến doanh nghiệp Việt khó cạnh tranh trực diện, song vẫn có lợi thế nhờ logistics gần thị trường, sản phẩm bản địa và sự tương đồng văn hóa.

Về thương hiệu, doanh nghiệp Việt đã bắt đầu chú trọng nhiều hơn đến việc xây dựng câu chuyện thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm và tạo kết nối cảm xúc với khách hàng, nhất là trong thế hệ trẻ như Gen Z và Millennials. Tuy nhiên, hạn chế lớn là thiếu vắng những thương hiệu mạnh ở phân khúc trung và cao cấp, marketing quốc tế còn yếu và chưa có chiến lược định vị bài bản trên không gian số.

Trên không gian số, thương hiệu Việt mới chỉ dừng ở mức độ tự phát, chưa chuyên nghiệp, chủ yếu tập trung ở phân khúc giá rẻ và trung cấp. So sánh trong khu vực, Việt Nam chỉ đạt mức trung bình, trong khi Hàn Quốc nổi trội về sáng tạo nội dung và trải nghiệm khách hàng, Trung Quốc mạnh về nội dung, còn Thái Lan thành công cả về sáng tạo marketing lẫn trải nghiệm.

Nhà báo Phạm Văn Trường điều hành phiên thảo luận 1. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Trên bình diện cạnh tranh và thương hiệu, TS Đinh Thế Hiển chỉ ra rằng mặc dù nhiều doanh nghiệp Việt đã bắt đầu chú trọng xây dựng câu chuyện thương hiệu và nâng cao chất lượng, nhưng vẫn thiếu thương hiệu mạnh ở phân khúc trung — cao cấp, marketing quốc tế còn yếu và định vị trên không gian số chưa được đầu tư bài bản; do đó thương hiệu Việt hiện ở “vùng giữa” so với hàng Trung Quốc giá rẻ và các thương hiệu trung — cao cấp khu vực. Do vậy, để phát triển thương hiệu số bền vững, doanh nghiệp Việt cần nâng cấp công cụ số như: CRM, logistics, nội dung; đồng thời chuyển dịch sang mô hình thương hiệu số có khả năng cạnh tranh trong khu vực và chống lại sức ép từ hàng Trung Quốc giá rẻ. Một trong những giải pháp trọng tâm là ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành trình khách hàng, từ CRM, chatbot AI, loyalty app đến omni-channel CX. Chiến lược này giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi, giữ chân khách hàng, tối ưu chi phí, đồng thời biến dữ liệu khách hàng thành trải nghiệm cá nhân hóa, đưa thương hiệu trở nên gần gũi, thông minh và đáng tin cậy hơn trong mắt người tiêu dùng.

Khoảng trống thực thi pháp luật khiến doanh nghiệp gặp khó khi tự bảo vệ thương hiệu

Ông Bông Hoa Việt, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh chia sẻ: 50 năm trước, Nhựa Bình Minh là công ty trực thuộc Bộ Công thương và đến nay trở thành công ty cổ phần đại chúng chuyên về ống nước, phụ kiện nước với những cải tiến đi đầu trong ngành và đã niêm yết trên sàn chứng khoán. Ngay từ 50 năm trước, công ty quan tâm đến việc xây dựng thương hiệu và từng bước định vị để trở thành đơn vị tiên phong về nhựa ống nước. Bình Minh liên tiếp nhiều năm giữ vững thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao, 10 năm liên tiếp là doanh nghiệp tiêu biểu, thương hiệu vàng của TPHCM.

Ông Bông Hoa Việt, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh, chia sẻ vấn đề hàng nhái, hàng giả làm ảnh hưởng đến thương hiệu

Thương hiệu là chìa khóa vàng để tăng trưởng song hiện thực trạng hàng nhái, hàng giả đang làm người tiêu dùng nhầm lẫn, gây thiệt hại kép cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nhựa Bình Minh cũng không nằm ngoài nguy cơ về hàng nhái đe dọa khi hiện có nhiều sản phẩm cố tình nhầm lẫn thương hiệu và tuyên truyền sản phẩm với Nhựa Bình Minh. Chính khách hàng là người phản ánh về chất lượng, khi gặp những vấn đề về chất lượng khi sử dụng sản phẩm nhầm tưởng là Nhựa Bình Minh. Qua rà soát, kiểm tra, chúng tôi đã bị nhái thương hiệu, công ty bị ảnh hưởng về mặt uy tín.

"Trước thực tế đó, từ năm 2023, chúng tôi gõ cửa nhiều cơ quan chuyên môn để phản ánh bị xâm phạm về quyền sở hữu trí tuệ và nhận được phản hồi có việc xâm hại sở hữu trí tuệ song kết quả giải quyết hiện đang có nhiều rào cản. Chúng tôi đã liên hệ với các đơn vị quản lý thị trường và phối hợp với các đơn vị xử lý xâm hại quyền sở hữu trí tuệ. Phía công ty cũng đang tiếp tục kiến nghị lên các cơ quan chuyên môn để giải quyết thỏa đáng hơn các vấn đề vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp làm ăn bất chính. Song tình trạng hàng giả, hàng nhái, bao bì sao chép gần như nguyên vẹn, thậm chí đăng ký tên thương mại gần giống đang diễn ra tràn lan ngoài thị trường", ông Bông Hoa Việt chia sẻ.

Ông Bông Hoa Việt, Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty Nhựa Bình Minh, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đặc biệt, doanh nghiệp phát hiện nhiều sản phẩm giả “đã chôn sâu trong công trình” và chỉ được phát hiện khi xảy ra sự cố rò rỉ, vỡ ống – gây thiệt hại nghiêm trọng cả về tài chính lẫn uy tín. Trước làn sóng xâm phạm ngày càng tinh vi, Nhựa Bình Minh đã chủ động thành lập Tổ công tác bảo vệ thương hiệu, phối hợp chặt chẽ cùng hãng luật chuyên sâu thực hiện hàng loạt biện pháp: giám định tại Viện Sở hữu trí tuệ, khiếu nại đến nhiều cơ quan chức năng, khởi kiện tại tòa, đầu tư hơn 19 tỷ đồng vào công nghệ in lazer chống giả, tổ chức phân phối – truyền thông để phân biệt hàng thật, giả... Tuy nhiên, kết quả thu được chưa tương xứng với nỗ lực bỏ ra.

Chúng tôi cho rằng để doanh nghiệp dù có làm tốt việc xây dựng thương hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thì cần có hệ thống pháp luật quy định cụ thể và hệ thống hướng dẫn thực thi gắn với trách nhiệm cụ thể của cơ quan chuyên môn.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op: Kiểm soát chất lượng chặt chẽ Thị trường bán lẻ năm nay dự kiến tăng 10% và thị trường tiêu dùng nội địa rất quan trọng, góp phần định danh thương hiệu Việt. Trong hành trình nâng tầm hàng Việt, chúng tôi cho rằng yếu tố quan trọng nhất để sản phẩm nội địa được định danh rõ ràng trong lòng người tiêu dùng là xây dựng và đảm bảo niềm tin về chất lượng sản phẩm, đồng thời tôn trọng và lan tỏa giá trị văn hóa Việt, luôn hướng đến giá trị tích cực cho cộng đồng. Suốt thời gian qua, Báo SGGP luôn đồng hành cùng các đơn vị quảng bá sản phẩm xanh, chương trình tick xanh trách nhiệm… Chúng tôi đang hướng tới sàn thương mại B2B để thu hút người mua lớn. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Saigon Co.op có hơn 35 năm gắn bó với người tiêu dùng, luôn coi chất lượng sản phẩm và giá trị văn hóa Việt là yếu tố then chốt để hàng Việt được định danh. Hệ thống duy trì khoảng 90% hàng Việt trên kệ, với quy trình kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ nhà cung cấp đến kiểm nghiệm sản phẩm. Quy trình này bắt đầu từ khâu lựa chọn nhà cung cấp, kiểm tra hồ sơ pháp lý, đảm bảo sản phẩm đạt các tiêu chuẩn phù hợp, đến việc kiểm định ngẫu nhiên sản phẩm tại các điểm bán qua các trung tâm kiểm nghiệm đạt chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Saigon Co.op còn áp dụng công nghệ kiểm tra hiện đại và tổ chức các hoạt động kiểm tra nhanh tại các điểm bán để bảo đảm sản phẩm an toàn và chất lượng cao nhất khi đến tay người tiêu dùng. Saigon Co.op dành vị trí trưng bày đẹp, nhiều chương trình khuyến mãi và sự kiện gắn kết cộng đồng như lễ hội ẩm thực, trái cây, OCOP… để quảng bá sản phẩm Việt trên 800 điểm bán khắp cả nước. Hệ thống cũng hỗ trợ hợp tác xã xây dựng chuỗi liên kết tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP trên toàn quốc. Trong thương mại số, Saigon Co.op phát triển Co.op Online với ưu tiên hiển thị hàng Việt, tích hợp ưu đãi theo thời gian thực, giúp doanh nghiệp mở rộng kênh phân phối. Đồng thời, phối hợp các địa phương, hợp tác xã xây dựng chuỗi cung ứng xanh, an toàn và bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG



Bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Mebi Farm, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn thông tin, đối với hơn 20 năm xây dựng thương hiệu, công ty đã xây dựng được bản sắc doanh nghiệp riêng của mình. Thương hiệu được xây dựng uy tín từ nhân viên đến từng sản phẩm ra bên ngoài đều phải khẳng định giá trị cốt lỗi của mình. Các sản phẩm mang thương hiệu phải được sự trải nghiệm từ khách hàng đến đối tác. Khi mở rộng thị trường thì giá trị cốt lỗi phải xây dựng sản phẩm đối ứng với người tiêu dùng, đầu vào tốt thì đầu ra mới tốt được.

“Hiện nay, các doanh nghiệp ngại sử dụng ứng dụng trên không gian số vì sợ bị lộ thông tin. Thế nhưng, khi sử dụng mới có thể mang tiếng nói các doanh nghiệp trong ứng dụng công nghệ”, bà Ái chia sẻ.

Tận dụng lợi thế không gian số để phát triển và định vị thương hiệu

Chia sẻ tại hội thảo, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ, Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, Tổng Giám đốc Xuân Nguyên Group cho biết, việc định vị thương hiệu Việt trong không gian số rất quan trọng. Bản thân các doanh nghiệp có thương hiệu không chỉ bị làm hàng nhái, hàng giả. Người tiêu dùng hiện nay muốn mua hàng thường sử dụng điện thoại để tìm kiếm. Doanh nghiệp không định vị thương hiệu Việt trên không gian số thì sẽ bị chậm. “Không chỉ các thương hiệu lớn, đối với hệ thống bán lẻ và thị trường cạnh tranh cũng cần định vị thương hiệu Việt trên không gian số”, ông Lư Nguyễn Xuân Vũ nhấn mạnh.

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Lư Nguyễn Xuân Vũ cũng cho biết thêm, thực tế hiện nay, các doanh nghiệp làm thương hiệu có định vị tốt trên không gian mạng sẽ có lợi thế hơn. Do đó, các doanh nghiệp cần tận dụng lợi thế không gian số để phát triển và định vị thương hiệu, nhằm giải quyết vấn đề hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng hiệu quả hơn.

Quang cảnh phiên thảo luận kết nối với chuyên gia tại Mỹ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phải nhanh chóng đăng ký bảo hộ thương hiệu

Chia sẻ tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Bidrico cho biết: Cần bổ sung những chính sách mới hơn, triệt để hơn khi vụ việc của Công ty nhựa Bình Minh về việc chống hàng giả hoài cũng là một thực tế hiện nay. Chỉ có Nhà nước mới giải quyết được từ chính sách, cách làm và triệt để trong việc xử lý hàng giả, hàng kém chất lượng. Song song đó, mong rằng mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ, cộng tác viên đắc lực để bảo vệ hàng Việt. Bản thân doanh nghiệp cũng cần bảo hộ, bảo vệ doanh nghiệp của mình một cách mạnh mẽ, quyết liệt…

Ông Nguyễn Đặng Hiến, Tổng Giám đốc Công ty Bidrico phát biểu tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo ông Hiến, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn khi một doanh nghiệp trong nước vừa sản xuất, tung ra sản phẩm mới, chưa kịp đăng ký thương hiệu thì doanh nghiệp nước ngoài đã đăng ký rồi. Do vậy ta cần đi trước một bước đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa ở các thị trường xuất khẩu. Ví dụ, năm sau xuất khẩu mặt hàng này thì nay phải đăng ký từ sớm, như vụ gạo ST25 bị nhái, giả mạo thương hiệu, rất xót xa. Doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu nhỏ, siêu nhỏ nên thường không quan tâm đến đăng ký thương hiệu, bảo vệ chính mình nên dễ gặp thiệt thòi, rủi ro…

Khi có thương hiệu chính danh, sản phẩm Việt sẽ được định giá cao hơn

Trong lĩnh vực xuất khẩu, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết: Những sản phẩm trái cây Việt Nam trước kia khó hiện diện trên thị trường các nước như Úc, Canada, Nhật Bản, Mỹ… Việc đưa sản phẩm ra nước ngoài là phải bảo vệ thương hiệu chung. Do đó, nếu không định danh rõ ràng, hàng Việt khó có thể vươn lên tham gia sâu chuỗi giá trị toàn cầu. Ngược lại, khi có thương hiệu chính danh, sản phẩm sẽ được định giá cao hơn, mở ra cơ hội thâm nhập những thị trường khó tính như Mỹ, EU.

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, thảo luận tại hội thảo. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Để nâng cao uy tín trong lòng người tiêu dùng cũng như mở rộng thị trường, theo ông Nguyễn Đình Tùng cần liên kết giữa nhà trồng và thị trường tiêu thụ. Làm sao kết hợp với bà con nông dân để nâng tầm giá trị sản phẩm trái cây Việt Nam cũng như đẩy mạnh truyền thông nâng tầm hơn về giá trị sản phẩm cây trồng của Việt Nam.

Ông Kris Nguyễn – Founder New Ocean (Mỹ) chia sẻ với hội thảo thông qua kết nối Zoom, trong 2 năm làm xúc tiến thương mại Việt tại Mỹ, tôi nhận thấy, đây là giai đoạn thương hiệu Việt vào thị trường Mỹ rất lớn. Trong đó, nông sản Việt Nam đã tạo được nhiều dấu ấn với các sản phẩm như: tiêu, vải, đặc biệt là hạt điều đang thống trị thị trường nông sản Việt tại Mỹ. Ông Kris Nguyễn – Founder New Ocean, trao đổi từ Mỹ Ông Kris Nguyễn cũng nhận định, thương hiệu Việt vào thị trường Mỹ đang có nhiều cơ hội nhưng cũng có không ít thách thức. Bởi thị trường Mỹ rất khắt khe trong kiểm soát đầu vào như quy trình sản xuất, chuỗi cung ứng, truy xuất nguồn gốc… Một số đơn vị ở Mỹ còn kỹ càng đến mức có thể cử chuyên gia về nhà máy Việt Nam để kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. Một số đối tác khác còn yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam phải có kho tại Mỹ. “Do đó, muốn khẳng định vị thế của mình, hàng Việt phải có câu chuyện thương hiệu, câu chuyện sản phẩm của mình. Việt Nam cần tạo dấu ấn cho thương hiệu quốc gia, từ đó sản phẩm vào thị trường Mỹ phải mang tính địa phương, mang tính quốc gia chứ không chỉ mang tính doanh nghiệp”, ông Kris Nguyễn nhấn mạnh.

Bộ Công Thương: xây dựng sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối xuất khẩu Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), khẳng định: Tọa đàm của Báo SGGP sâu về chuyên môn, trọng tâm các vấn đề và tôi đánh giá rất cao nội dung hội thảo hôm nay. Để hỗ trợ hàng Việt và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cần đẩy mạnh tuyên truyền người Việt ưu tiên dùng hàng Việt là nhiệm vụ xuyên suốt. Thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp trong nước còn thiếu kỹ năng số hóa, quản lý khách hàng và khai thác thương mại điện tử; hạ tầng chưa đáp ứng, trong khi hàng ngoại, đặc biệt từ Trung Quốc, có giá rẻ và tốc độ giao hàng vượt trội. Ông Nguyễn Thành Nam, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), phát biểu tại hội thảo Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung xây dựng sàn thương mại điện tử, đào tạo kỹ năng cho doanh nghiệp, hỗ trợ kết nối xuất khẩu thông qua hệ thống Tham tán thương mại, triển khai các chương trình đấu giá, đấu thầu trực tuyến. Đồng thời, Bộ sẽ hoàn thiện thể chế, chuẩn hóa sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế, tăng cường truy xuất nguồn gốc, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phối hợp các sàn thương mại điện tử lớn cam kết không kinh doanh hàng kém chất lượng... Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng Việt trên cả thị trường trong và ngoài nước.

Hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là năng lực chuyển đổi số

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam chia sẻ, hạn chế lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là năng lực chuyển đổi số. Nhiều doanh nghiệp mong muốn áp dụng thương mại điện tử phải có kết quả cao ngay. Tuy nhiên, mong muốn ấy không có hiệu quả ngay mà thương mại điện tử phải được đầu tư dài hạn.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam. Ảnh: HOÀNG HÙNG

“Mỗi ngày một người có thể dùng thời gian 6 giờ để online, trong đó họ đã dành 2 tiếng để xem livestream. Chính vì thế, việc xây dựng thương mại điện tử có chiến lược để phát triển thương hiệu, phát triển trong bán hàng. Chúng ta phải tiến hành xây dựng đa kênh theo thị trường và phải liên tục thay đổi chiến lược thương mại điện tử để đáp ứng nhu cầu thị trường”, ông Nguyễn Minh Đức chia sẻ.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Đức, để phát triển thương mại điện tử, doanh nghiệp phải chú trọng năng lực quản trị số. Doanh nghiệp nên đầu tư và chọn những bạn trẻ có kiến thức về sản phẩm để bán hàng trên thương mại điện tử. Bên cạnh đó, cần nâng cao và cập nhật hệ thống bảo hành. Trong thời gian tới, doanh nghiệp cũng cần sử dụng nhân viên AI trong việc nhắc nhở, thu gom nợ tự động. Đồng thời, chúng ta có thể sử dụng AI để thay thế nhiều nguồn lực, mở rộng ra các thị trường xuyên biên giới…

Quang cảnh phiên thảo luận. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, cho rằng: “Không gian số mở ra cơ hội rất lớn cho thương hiệu Việt nhưng cũng đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản từ quản trị thương hiệu, năng lực công nghệ đến hệ thống chính sách pháp lý minh bạch, tiêu chuẩn thống nhất và sự đồng hành từ cơ quan quản lý. Nhà nước, hiệp hội và doanh nghiệp cần phải phối hợp chặt chẽ để biến cơ hội thành lợi thế, thay vì để doanh nghiệp tự xoay xở trong môi trường cạnh tranh không cân bằng. Bên cạnh đó, nên có một hoạch định lâu dài, chọn lựa những chiến lược, tận dụng triệt và tập trung phát triển vào TPHCM”. Ông Nguyễn Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam

Kinh doanh thương mại điện tử: Khó khăn không nằm ở công nghệ, mà ở thói quen quản trị

Ông Vương Ngọc Dũng, Giám đốc Marketing Công ty cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) cho biết: Chúng tôi đã chủ động chuyển đổi số và đẩy mạnh kinh doanh thương mại điện tử. Khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà chính là thói quen quản trị khi thay đổi từ trực tiếp sang trực tuyến. Ở đây, vai trò của người lãnh đạo cao nhất là yếu tố quyết định.

Câu chuyện chuyển đổi của SCC mới bắt đầu từ năm ngoái nhưng kết quả rất khả quan. Nếu năm trước, doanh thu TMĐT chỉ chiếm 5% thì nay đã tăng vọt lên 15%. Điều này cho thấy, khi đầu tư đúng vào con người và bộ máy vận hành, doanh nghiệp sẽ thu được “trái ngọt”.

Ông Vương Ngọc Dũng, Giám đốc Marketing Công ty Cổ phần Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC)

Thực tế, nhiều doanh nghiệp lâu năm còn thiếu thông tin, thiếu chiều sâu khi tiếp cận TMĐT. Trong khi đó, SCC nhìn rõ xu hướng này không chỉ ở Việt Nam mà tại nhiều nước trên thế giới như Trung Quốc, Thái Lan… Rào cản lớn nhất theo tôi chính là tư duy lãnh đạo và nguồn nhân lực. SCC xác định đầu tư mạnh cho con người. Chẳng hạn, nước hoa phân khúc 200.000 – 300.000 đồng bán rất chạy trên các sàn TMĐT, nhưng để hiệu quả cần có chuyên gia hỗ trợ về quảng cáo, nội dung, cách vận hành trên nền tảng. Các hệ thống hiện nay đều được AI quét dữ liệu nên việc livestream ít người xem cũng không đáng lo. Quan trọng là phải có chiến lược 1 – 3 năm rõ ràng, nghiên cứu kỹ đối thủ, tổ chức vận hành bài bản.