Từ 2026, thí điểm gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện về định hướng chỉ đạo, điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ với nhiều chỉ đạo quan trọng.

Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán

Đáp ứng nâng hạng thị trường chứng khoán

Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và bảo đảm hiệu quả.

Bộ Tài chính hoàn thiện thể chế, chính sách về thuế phù hợp tình hình và yêu cầu phát triển của đất nước, thu nhập của người dân, doanh nghiệp; mở rộng cơ sở thu, nhất là thu từ thương mại điện tử, dịch vụ ăn uống. Bộ đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán.

Thủ tướng nêu rõ, tiếp tục thực hiện các chính sách miễn giảm, gia hạn thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất và các cơ chế, chính sách khác để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, sinh kế…

Thủ tướng yêu cầu thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ổn định, an toàn, lành mạnh, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế góp phần hỗ trợ chính sách tiền tệ; khẩn trương hoàn thiện các tiêu chí theo quy định để đáp ứng việc nâng hạng thị trường chứng khoán từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, không để gián đoạn, chậm trễ giải ngân đầu tư công trong giai đoạn triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; phấn đấu đến hết quý 3, tỷ lệ giải ngân tối thiểu đạt khoảng 60% kế hoạch; cả năm đạt 100% kế hoạch vốn năm 2025.

Xử lý nghiêm vi phạm hoạt động ngân hàng

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) chỉ đạo các tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số… để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế.

Đặc biệt, NHNN cần đẩy mạnh xử lý nợ xấu, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng nhằm ngăn ngừa, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động ngân hàng (nhất là các hành vi thao túng, sở hữu chéo, cấp tín dụng cho các doanh nghiệp "sân sau"…).

Thủ tướng giao NHNN xây dựng có lộ trình và thí điểm việc gỡ bỏ biện pháp giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng để thực hiện từ năm 2026; điều hành tỷ giá theo hướng linh hoạt, hài hòa, hiệu quả, cân bằng hợp lý với lãi suất, quản lý chặt chẽ thị trường ngoại hối, ổn định giá trị đồng Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.

NHNN tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

NHNN ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 232/2025/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng (trong đó có xóa bỏ độc quyền vàng miếng), có giải pháp ngăn chặn hiệu quả tác động tiêu cực đến thị trường vàng trong thời gian chuyển tiếp...

LÂM NGUYÊN