Nhiều sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao được trưng bày tại Hội chợ chuyển đổi số ngành thuế

Chiều 8-9, tại Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành thuế Việt Nam (10-9-1945 – 10-9-2025), Cục Thuế (Bộ Tài chính) đã tổ chức “Hội chợ Chuyển đổi số ngành thuế”.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, định hướng chuyển đổi số ngành thuế giai đoạn 2025-2030 được xây dựng trên nền tảng hệ thống công nghệ thông tin. Đến nay, hệ thống công nghệ thông tin triển khai đồng bộ trong tất cả các chức năng quản lý thuế, từ đăng ký, kê khai, nộp đến quản lý nghĩa vụ và hỗ trợ người nộp thuế.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn phát biểu tại sự kiện, chiều 8-9

Hội chợ chuyển đổi số ngành thuế là dịp để giới thiệu những giải pháp, sản phẩm công nghệ tiên tiến trong quản lý thuế, đồng thời là diễn đàn để cơ quan thuế, doanh nghiệp công nghệ và các tổ chức, hiệp hội cùng chia sẻ kinh nghiệm, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo.

Hội chợ quy tụ 19 gian hàng triển lãm đến từ các đơn vị thuế của các tỉnh, thành phố, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và nhiều doanh nghiệp công nghệ lớn như Sapo, Misa, KiotViet, VNPT, Viettel, FPT, CMC, Mobifone, Tecapro, NCS…

Các đại biểu tham dự hội chợ và các phiên tọa đàm, chiều 8-9

Đặc biệt, hội chợ cũng trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ nổi bật, tiêu biểu như: ứng dụng eTax Mobile, hệ thống khai thuế, nộp thuế và hoàn thuế điện tử; bộ 3 cuốn sổ tay điện tử ứng dụng trí tuệ nhân tạo dành cho chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng và hộ, cá nhân kinh doanh…

Tại hội chợ, nhiều doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm dành cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh như: Tổng Công ty Dịch vụ viễn thông VNPT VinaPhone giới thiệu ứng dụng VNPT-HKD, là ứng dụng “tất cả trong một” gói gọn mọi hoạt động quản lý của hộ và cá nhân kinh doanh trong một ứng dụng duy nhất trên điện thoại di động.

Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày triển lãm sản phẩm công nghệ, chiều 8-9

Sapo mang đến gian hàng giới thiệu giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp, ứng dụng AI toàn trình trong quản lý bán hàng hợp kênh, hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai và nộp thuế.

Công ty cổ phần MISA, ngoài giới thiệu sản phẩm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, còn trưng bày 2 robot thu hút đông đảo khách tham quan…

Hội chợ Chuyển đổi số ngành thuế sẽ kéo dài đến hết ngày 9-9.

LƯU THỦY