Thủ tướng chỉ đạo ổn định giá lúa, hỗ trợ nông dân ĐBSCL

Trước tình trạng giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) giảm mạnh, hoạt động thu mua chậm khiến nông dân lo thua lỗ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương vào cuộc nhằm ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người trồng lúa

Thủ tướng chỉ đạo ổn định giá lúa, hỗ trợ nông dân

Theo phản ánh của báo chí, giá lúa tại ĐBSCL hiện đang giảm sâu, trong khi thương lái và doanh nghiệp thu mua cầm chừng, dẫn đến tâm lý lo lắng trong nông dân. Tình hình này trở nên đáng lo ngại hơn khi Philippines – thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam – bất ngờ tạm ngừng nhập khẩu trong 60 ngày kể từ ngày 1-9, khiến hoạt động xuất khẩu chững lại. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lo ngại rủi ro giá giảm, đầu ra bấp bênh nên hạn chế thu mua, không dám dự trữ lớn.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các doanh nghiệp nghiên cứu giải pháp phù hợp nhằm duy trì sản xuất bền vững. Trong đó, yêu cầu các đơn vị liên quan tổ chức thu mua tạm trữ lúa gạo, mở rộng thị trường tiêu thụ để ổn định giá cả và hỗ trợ kịp thời cho nông dân.

LÂM NGUYÊN