Định vị thương hiệu doanh nghiệp Việt trên không gian số

Trong bối cảnh thị trường nội địa ngày càng mở rộng, thương mại điện tử bùng nổ và cạnh tranh gay gắt, hội thảo “Tăng trưởng thị phần - Định vị thương hiệu Việt trên không gian số” do Báo SGGP tổ chức sáng nay 9-9 dự kiến mổ xẻ những vấn đề cốt lõi: Làm thế nào để hàng Việt được định danh rõ ràng; Xây dựng uy tín trong lòng người tiêu dùng và tận dụng không gian số để mở rộng thị phần, khẳng định vị thế quốc tế...

Thương hiệu Việt - Giữ niềm tin và thị phần

Việt Nam với hơn 100 triệu dân, sức mua không ngừng tăng trưởng và tầng lớp trung lưu phát triển nhanh, đang nổi lên là một trong những thị trường hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Thống kê của Bộ Công thương cho thấy, quy mô thị trường nội địa đã đạt khoảng 180 tỷ USD và dự báo lên đến 350 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Đây là “mảnh đất vàng” để doanh nghiệp Việt phát triển nhưng cũng là nơi tập trung nhiều sức ép cạnh tranh. Các thương hiệu ngoại nhập với lợi thế toàn cầu, tiêu chuẩn chất lượng nghiêm ngặt và hệ thống phân phối rộng khắp đang tạo ra những thách thức lớn cho hàng Việt. Cùng với đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến ngày càng tinh vi, gây tổn hại trực tiếp đến doanh nghiệp và làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng.

Trước thực tế này, phiên thảo luận đầu tiên của hội thảo sẽ tập trung vào chủ đề “Định danh hàng Việt - Chìa khóa mở rộng thị phần”. Đại diện Công ty CP Nhựa Bình Minh, một thương hiệu nhiều lần phải đối mặt với việc sản phẩm bị làm giả, sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong hành trình tự bảo vệ thương hiệu. Những câu chuyện về sản phẩm nhái mẫu mã, gây thiệt hại cho doanh nghiệp là lời cảnh tỉnh rõ ràng rằng, nếu không có biện pháp chủ động, thương hiệu rất dễ bị tổn thương.

Doanh nghiệp phát trực tiếp phiên bán hàng trên không gian số. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Về khía cạnh phân phối, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, phân tích vai trò của hệ thống bán lẻ trong việc góp phần định danh hàng Việt. Tính chính danh thương hiệu không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp về doanh thu và thị phần mà còn củng cố niềm tin lâu dài nơi người tiêu dùng. Ngược lại, khi thương hiệu bị xâm phạm, tác động tiêu cực không chỉ ở con số kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến vị thế và uy tín của doanh nghiệp ngay trên sân nhà.

Đối với lĩnh vực xuất khẩu, ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch Vina T&T, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, sẽ chỉ ra tính chính danh thương hiệu là yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh của nông sản Việt. Khi sản xuất còn manh mún và tiêu chuẩn chưa đồng đều, thương hiệu khó có thể tạo dấu ấn tại các thị trường quốc tế, khiến doanh nghiệp chỉ dừng lại ở vai trò gia công, giá trị gia tăng thấp. Ngược lại, khi thương hiệu được định danh rõ ràng, sản phẩm sẽ được định giá cao hơn, đủ sức bước vào những thị trường khó tính như Mỹ hay châu Âu.

Từ góc nhìn hiệp hội, ông Nguyễn Ngọc Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TPHCM, khẳng định trong kỷ nguyên số, định danh thương hiệu còn gắn với minh bạch chuỗi cung ứng, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đây là con đường lâu dài nhưng bắt buộc để doanh nghiệp giữ được niềm tin người tiêu dùng, củng cố thị phần nội địa và từng bước vươn ra quốc tế.

Ứng phó trước “cơn sóng” thương mại điện tử

Nếu như thị trường truyền thống vẫn là nền tảng vững chắc thì không gian số đang mở ra biên độ phát triển hoàn toàn mới. Theo báo cáo E-Economy SEA 2024 của Google, Temasek và Bain & Company, quy mô thương mại điện tử Việt Nam năm 2024 đã đạt 22 tỷ USD, đứng thứ 3 trong 6 nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á.

Dự báo đến năm 2030, con số này có thể tăng lên 63 tỷ USD, đưa Việt Nam đứng thứ 2 khu vực. Điều đó cho thấy thương mại điện tử không còn là kênh phụ trợ mà đã trở thành mặt trận kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Theo ông Vương Ngọc Dũng, Giám đốc Marketing Công ty Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC), doanh thu từ thương mại điện tử của công ty trong năm 2025 đã tăng trưởng vượt bậc, trở thành động lực chính cho doanh nghiệp. Từ câu chuyện thực tế này, ông chia sẻ những kinh nghiệm định vị thương hiệu mỹ phẩm Việt trên nền tảng số, nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc xây dựng thương hiệu trực tuyến và truyền thống.

Trên góc độ nền tảng, ông Trần Văn Chín, Chủ tịch Công ty Công nghệ Arobid, chỉ ra thực tế doanh nghiệp Việt tham gia thương mại điện tử, yếu tố nào giúp thương hiệu nổi bật giữa hàng triệu sản phẩm cạnh tranh và những khó khăn lớn nhất cần phải vượt qua.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam, sẽ bàn về hạn chế lớn nhất hiện nay: Nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu chiến lược bài bản, tham gia thương mại điện tử một cách rời rạc, manh mún, khiến thương hiệu không được định vị rõ ràng…

Ở tầm chính sách, ông Nguyễn Anh Đức, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM, Chủ tịch Hiệp hội Các nhà bán lẻ Việt Nam, nhấn mạnh cơ hội từ không gian số chỉ thực sự trở thành lợi thế khi có sự đồng hành từ Nhà nước và hiệp hội. Việc xây dựng khuôn khổ pháp lý minh bạch, chuẩn hóa tiêu chuẩn, cùng các cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp sẽ là yếu tố quyết định để thương hiệu Việt đứng vững và phát triển trong môi trường số hóa toàn cầu.

Rõ ràng, thương mại điện tử đang là “cơn sóng” lớn buộc doanh nghiệp phải thích ứng. “Cơn sóng” này có thể là động lực đưa thương hiệu Việt tiếp cận hàng chục triệu người tiêu dùng mới, nhưng cũng có thể cuốn trôi những thương hiệu yếu ớt, thiếu chuẩn bị. Hội thảo sẽ giúp doanh nghiệp nhìn rõ hơn bức tranh cơ hội và thách thức, từ đó định hình con đường phát triển phù hợp.

Điểm đặc biệt của hội thảo năm nay là sự kết hợp 2 chủ đề: Định danh thương hiệu trong thị trường truyền thống và định vị thương hiệu trên không gian số. Đây là chiến lược kép, vừa giữ chỗ đứng trong nước, vừa mở rộng tầm vóc quốc tế. Những câu hỏi được đặt ra cho các đại biểu không chỉ là gợi mở thảo luận mà còn phản ánh mối quan tâm lớn của cộng đồng doanh nghiệp: Cách xây dựng thương hiệu Việt bền vững, đủ sức cạnh tranh công bằng và vươn ra toàn cầu.

Bên cạnh đó, yêu cầu ngày càng rõ rệt là gắn thương hiệu với trách nhiệm xã hội và phát triển xanh. Người tiêu dùng hiện rất quan tâm đến chất lượng sản phẩm, chú trọng đến tính minh bạch, thân thiện môi trường và trách nhiệm cộng đồng. Doanh nghiệp Việt phải chứng minh được mình là nhà sản xuất giỏi, là người bạn đồng hành bền vững của xã hội, sẽ có cơ hội nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng thị phần.

Bà PHAN THỊ THẮNG, Thứ trưởng Bộ Công thương: Hàng Việt khẳng định vị thế Sau đại dịch Covid-19, nhiều tập đoàn bán lẻ, kênh phân phối và sàn thương mại điện tử quốc tế đã lựa chọn Việt Nam như một điểm đến chiến lược. Điều đó mang lại cơ hội chưa từng có để hàng hóa và thương hiệu Việt hiện diện trực tiếp trên không gian số toàn cầu, tiếp cận hàng trăm triệu người tiêu dùng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để tận dụng cơ hội này, Bộ Công thương đang triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030”. Đề án không những hướng tới việc đưa hàng hóa vào các kênh bán buôn, bán lẻ quốc tế mà còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt chủ động tham gia sâu vào thương mại điện tử xuyên biên giới, hình thành một lực lượng doanh nghiệp sản xuất - xuất khẩu mạnh, đủ khả năng đáp ứng chuẩn mực quốc tế. Qua đó, chúng ta có thể nâng cao giá trị gia tăng, xây dựng thương hiệu quốc gia, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu theo hướng hiện đại, bền vững, khẳng định vị thế hàng Việt trên thị trường quốc tế và không gian số.

ÁI VÂN