Giá vàng miếng SJC lên 136 triệu đồng/lượng

Sau khi giảm nhẹ vào hôm trước, giá vàng miếng trong nước sáng nay 9-9 đã tăng mạnh trở lại, tiếp tục thiết lập đỉnh mới.

Người dân xếp hàng mua vàng

Vào lúc 9 giờ ngày 9-9, giá vàng miếng SJC được tiệm vàng Ngọc Thẩm tại TPHCM niêm yết ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 136 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 900.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm trước.

Công ty Bảo Tín Minh Châu, SJC, Doji cũng tăng 700.000 đồng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 133,8 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý cũng tăng 900.000 đồng chiều mua và 700.000 đồng chiều bán, báo giá ở mức 133 triệu đồng/lượng mua vào và 135,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng vượt xa 131 triệu đồng/lượng. Công ty Bảo Tín Minh Châu báo giá ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 131,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán so với hôm qua.

Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 128,3 triệu đồng/lượng mua vào và 130,8 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 600.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Tập đoàn Phú Quý niêm yết vàng nhẫn 9999 ở mức 128 triệu đồng/lượng mua vào và 131 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng cả 2 chiều mua và bán.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 9-9 (giờ Việt Nam) lên 3.653,6 USD, tăng gần 17 USD so với phiên trước. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 116,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng SJC khoảng 19,2-19,4 triệu đồng/lượng và thấp hơn giá vàng nhẫn 9999 khoảng 14,4-14,9 triệu đồng/lượng.

Thông tin về các giải pháp ổn định thị trường vàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, việc chấm dứt cơ chế Nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn. Người dân sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn. Qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng miếng.

NHNN cũng sẽ phối hợp với bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ Tài chính để tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đồng bộ khác, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vàng trang sức mỹ nghệ trong nước.

Nhằm ổn định thị trường vàng, NHNN cũng đã đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu giải pháp phát triển kênh đầu tư thay thế để huy động nguồn lực vàng trong dân cho phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, xem xét chính sách thuế phù hợp đối với giao dịch mua bán vàng nhằm tăng tính minh bạch thị trường và phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước.

