Hàng không tăng cường kiểm soát pin sạc dự phòng lithium

Ngày 9-9, Vietnam Airlines cho biết, hãng đang tiếp tục kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển pin sạc dự phòng lithium trên các chuyến bay.

Găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó sự cố liên quan đến pin lithium

Theo quy định mới, việc sử dụng pin sạc dự phòng lithium bị cấm trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco. Hành khách cần khai báo tại quầy thủ tục khi mang pin sạc loại này trong hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Trên máy bay, Vietnam Airlines đã trang bị các dụng cụ chuyên dụng như găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy và chống khói để ứng phó nếu xảy ra sự cố liên quan đến pin lithium.

Tất cả các thiết bị này được cung ứng bởi nhà sản xuất uy tín hàng đầu thế giới và đã được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn. Bên cạnh đó, toàn bộ phi hành đoàn đều được huấn luyện kỹ năng xử lý nhanh chóng và hiệu quả trong mọi tình huống bất thường.

Hiện Vietnam Airlines đã phối hợp với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (A08), Bộ Công an, tăng cường công tác soi chiếu tại các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài và Tân Sơn Nhất, nhằm ngăn chặn nguy cơ ngay từ mặt đất, giảm thiểu rủi ro trong quá trình bay.

Theo tiêu chuẩn an toàn hàng không quốc tế, loại pin này tuyệt đối bị cấm để trong hành lý ký gửi do nguy cơ cháy nổ cao khi hư hỏng hoặc quá nhiệt. Nhiều hãng hàng không quốc tế đã ghi nhận sự cố cháy, phát khói trong khoang hành khách liên quan đến pin lithium. Ngày 1-9-2025, một tập đoàn công nghệ lớn đã phải thu hồi toàn cầu một mẫu pin dự phòng 20.000 mAh vì nguy cơ quá nhiệt có thể dẫn đến cháy nổ.

Nhiều hãng hàng không lớn như China Airlines, Korean Air, Hong Kong Airlines, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… cũng đã áp dụng lệnh cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng lithium trên khoang máy bay trong năm nay.

Tin liên quan Hàn Quốc ra quy định mới về mang pin sạc lên máy bay

BÍCH QUYÊN