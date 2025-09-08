Ngày 8-9, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc ký Quyết định số 1940/QĐ-TTg phê duyệt kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027.

Chính phủ đã phê duyệt Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2025 và Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027

Theo kế hoạch, năm 2025, Chính phủ vay tối đa 815.238 tỷ đồng và trả nợ tối đa 506.949 tỷ đồng. Kế hoạch vay của Chính phủ tối đa 815.238 tỷ đồng gồm: vay cho cân đối ngân sách trung ương tối đa 804.242 tỷ đồng, trong đó vay bù đắp bội chi ngân sách trung ương tối đa 443.100 tỷ đồng, vay để trả nợ gốc không quá 361.142 tỷ đồng; vay về cho vay lại tối đa 10.996 tỷ đồng.

Nguồn huy động linh hoạt từ các công cụ: phát hành trái phiếu Chính phủ; vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; trong trường hợp cần thiết, vay từ các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Trả nợ của Chính phủ tối đa 506.949 tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp của Chính phủ không quá 468.542 tỷ đồng, trả nợ của các dự án cho vay lại tối đa 38.407 tỷ đồng.

Kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương: tổng mức vay trong năm 31.773 tỷ đồng. Tổng trả nợ gốc 3.323 tỷ đồng; tổng trả lãi và phí 3.147 tỷ đồng.

Vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh năm 2025: hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả khoảng 5,5 tỷ USD; tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 18-20% so với cuối năm 2024.

Kế hoạch vay, trả nợ năm 2025 thực hiện trong các mức tối đa nêu ở trên; trường hợp phát sinh nhu cầu vượt mức tối đa nêu trên, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh kế hoạch.

Đối với Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2025-2027, về vay, trả nợ của Chính phủ, quyết định nêu rõ: tổng mức vay của Chính phủ giai đoạn 2025-2027 tối đa khoảng 2.218.000 tỷ đồng, trong đó vay cho ngân sách trung ương khoảng 2,183 triệu tỷ đồng; vay về cho vay lại từ vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài khoảng 35.000 tỷ đồng.

Tổng trả nợ của Chính phủ giai đoạn 2025-2027 tối đa khoảng 1,346 triệu tỷ đồng, trong đó trả nợ trực tiếp khoảng 1,226 triệu tỷ đồng; trả nợ các khoản vay về cho vay lại khoảng 120.000 tỷ đồng.

Về vay, trả nợ của chính quyền địa phương: Chính phủ khống chế hạn mức bội chi và nợ của chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật liên quan.

Quyết định cũng nêu rõ giám sát nợ công, nợ Chính phủ, nợ chính quyền địa phương; phát hành đa dạng các loại kỳ hạn trái phiếu Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện hạn mức nợ nước ngoài tự vay tự trả của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, bảo đảm trong hạn mức được phê duyệt; chủ trì quản lý nợ nước ngoài của khu vực tư nhân và chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp diễn biến tiêu cực...

