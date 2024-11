Doanh nghiệp Khánh Hòa kiến nghị nhiều giải pháp để phát triển du lịch

Phát biểu tại hội nghị, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết, mục tiêu gặp gỡ các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn năm 2024 là để đối thoại và tiếp nhận phản ánh kiến nghị từ các doanh nghiệp kinh doanh du lịch với các cơ quan quản lý nhà nước của tỉnh, nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại, bất cập, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp tục phát triển hoạt động kinh doanh du lịch.

Đồng thời cung cấp thêm các thông tin về cơ chế, chính sách phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa đến các doanh nghiệp du lịch, để từ đó có những định hướng, liên kết và cùng hỗ trợ nhau trong phát triển du lịch bền vững, góp phần đưa ngành Du lịch tỉnh trở thành kinh tế mũi nhọn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp có nhiều kiến nghị như: Phối hợp với các hãng hàng không mở rộng đường bay kết nối điểm đến để phát triển hoạt động du lịch; Xây dựng bản đồ số du lịch Khánh Hòa; Tổ chức các hoạt động Lễ đón chuyến bay, tàu biển, chào mừng các đoàn khách du lịch nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm; Tổ chức các hoạt động sự kiện Liên hoan du lịch Biển Nha Trang – Khánh Hòa; tổ chức Lễ hội Điện ảnh – Du lịch mang tầm cỡ quốc gia….

Đồng thời, cũng mở rộng, tăng cường ứng dụng các công nghệ số, truyền thông số để giới thiệu những nét hấp dẫn của du lịch xứ Trầm Hương thông qua các website, trang mạng xã hội để quảng bá du lịch Khánh Hòa ….

Ngoài ra, các doanh nghiệp cùng các sở ban ngành tỉnh Khánh Hòa đã cùng nhau trao đổi các vấn đề vướng mắc như: Loa phát thanh gây tiếng ồn ảnh hưởng người dân, du khách ở khu vực biển Nha Trang; giá thuê bãi biển để kinh doanh dịch vụ du lịch quá cao, khiến doanh nghiệp gặp khó; nhiều trang web giả mạo lừa chiếm đoạt tiền của du khách ở Nha Trang; khó khăn từ các phần mềm cập nhật thông tin của khách lưu trú; thủ tục thuê vùng mặt nước biển để làm bến thủy nội địa gặp nhiều khó khăn…

Theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, hiện nay, trên toàn tỉnh Khánh Hòa có 1.189 cơ sở lưu trú du lịch với gần 66.185 phòng, trong đó, cơ sở lưu trú từ 3 - 5 sao được công nhận là 105 cơ sở với gần 26.728 phòng, chiếm hơn 40% tổng số phòng trên địa bàn tỉnh; 266 đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành và 640 xe hợp đồng từ 10 – 29 chỗ, 778 xe trên 29 chỗ, trong đó 450 xe được cấp biển hiệu du lịch và 1.145 phương tiện thủy nội địa vận chuyển khách.

Tính chung 10 tháng năm 2024, tổng lượt khách do cơ sở lưu trú du lịch phục vụ ước đạt 9,5 triệu lượt, tăng 55,3% so với cùng kỳ năm 2023 (vượt 6% kế hoạch của năm 2024). Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 3,8 triệu lượt, tăng 134% so với cùng kỳ (vượt 29,7% kế hoạch); khách nội địa ước đạt 5,6 triệu lượt, tăng 26,1% so với cùng kỳ (đạt 94,3% kế hoạch). Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 47.002,1 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ (vượt 17,2% kế hoạch).