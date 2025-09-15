Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc tăng cường hợp tác số và đổi mới sáng tạo

Nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc và các quốc gia khu vực Mê Công tham gia kết nối, chuyển đổi số

Doanh nghiệp là trung tâm của hợp tác Mê Công – Hàn Quốc

Phát biểu chào mừng tại diễn đàn, ông Võ Tân Thành, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), cho biết, Diễn đàn Doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc được khởi xướng từ năm 2013 và tổ chức luân phiên tại các quốc gia trong khu vực, đã khẳng định vai trò là một cơ chế hợp tác kinh tế hiệu quả và thiết thực. Trải qua 12 kỳ tổ chức, diễn đàn đã hình thành mạng lưới hợp tác rộng lớn, thúc đẩy nhiều dự án đầu tư và thương mại, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực cũng như quan hệ hợp tác Mê Công – Hàn Quốc.

Lãnh đạo các quốc gia khu vực Mê Công và Hàn Quốc tại diễn đàn

Bối cảnh kinh tế toàn cầu hiện nay đặt ra cả cơ hội và thách thức. Tốc độ tăng trưởng chậm lại, tính bất định gia tăng và chuỗi cung ứng toàn cầu chịu sức ép tái cấu trúc. Trong khi đó, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, quá trình chuyển đổi số và các mô hình đổi mới sáng tạo lại mở ra những động lực phát triển mới.

Ông Võ Tân Thành nhấn mạnh, chủ đề của diễn đàn năm nay "Số hóa và Đổi mới sáng tạo: Chìa khóa thúc đẩy doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc chuyển đổi và hợp tác" là một lựa chọn mang tính thời sự và chiến lược. Đây chính là chìa khóa để các quốc gia trong khu vực, cũng như cộng đồng doanh nghiệp, vượt qua thách thức, nắm bắt cơ hội, thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm.

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn được đánh giá là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về công nghệ, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ thông tin – truyền thông, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch, thương mại điện tử và logistics thông minh. “Đây là những lĩnh vực đang tạo lợi thế cạnh tranh toàn cầu cho Hàn Quốc và cũng chính là nhu cầu cấp thiết mà các quốc gia Mê Công, trong đó có Việt Nam, đang hướng tới. Với hơn 5.000 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoạt động tích cực, cùng các tập đoàn lớn như Samsung, LG, SK hay Hyundai, Hàn Quốc có thể mang đến cho diễn đàn những tri thức và kinh nghiệm quý báu để hỗ trợ các doanh nghiệp trong khu vực nâng cao năng lực số, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng giá trị cao”, đại diện Hiệp hội Thương mại Quốc tế Hàn Quốc nhấn mạnh.

TPHCM – điểm đến đầu tư và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực

Với vai trò là địa phương đăng cai, bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, khẳng định việc tổ chức diễn đàn tại thành phố không chỉ là niềm vinh dự mà còn là cơ hội để khẳng định cam kết đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp. “TPHCM đang triển khai mạnh mẽ nghị quyết về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm 40% GRDP. Thành phố cam kết đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ để doanh nghiệp Mê Công – Hàn Quốc hợp tác hiệu quả, phát triển bền vững”, bà Trần Thị Diệu Thúy nhấn mạnh.

Bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu tại diễn đàn

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc các nước khu vực Mê Công hợp tác với Hàn Quốc để thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển chuỗi cung ứng thông minh và khuyến khích đổi mới sáng tạo không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng để tạo đột phá dài hạn. Bà cho rằng, diễn đàn cần trở thành điểm kết nối giúp doanh nghiệp tìm đúng đối tác, vốn và thị trường, đồng thời mở rộng hợp tác công – tư để hỗ trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ. Chỉ khi đó, các dự án hợp tác mới thực sự mang lại giá trị gia tăng cao và lan tỏa lợi ích đến toàn khu vực.

TPHCM hiện không chỉ là trung tâm kinh tế – tài chính của cả nước, mà còn là địa phương đi đầu trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư nước ngoài. Thành phố đang nổi lên như một môi trường giàu tiềm năng cho các dự án chuyển đổi xanh và số, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030, kinh tế số chiếm ít nhất 30% GDP cả nước. Với lợi thế hạ tầng, nguồn nhân lực và hệ sinh thái khởi nghiệp đang phát triển mạnh, TPHCM được kỳ vọng sẽ đóng vai trò kết nối giúp doanh nghiệp Hàn Quốc và các nước khu vực Mê Công triển khai hiệu quả các dự án hợp tác trong lĩnh vực công nghệ cao, logistics thông minh và thương mại điện tử.

ÁI VÂN