Độc đáo bộ hiện vật Văn hóa Đông Sơn

Các hiện vật được xác định thuộc nền văn hóa Đông Sơn, phản ánh sinh động đời sống và trình độ kỹ thuật của cư dân cổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện vật được xác định thuộc nền Văn hóa Đông Sơn

Chiều 16-6, bà Lê Thu Hiền, Quyền Giám đốc Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh cho biết, đơn vị vừa tổ chức hội đồng khoa học thẩm định hơn 125 hiện vật được phát hiện và thu hồi tại xã Tân Phú (tỉnh Nghệ An).

Các hiện vật bao gồm nhiều loại hình, như: thố đồng, bát bồng, nồi đồng, chân chạc, rìu chiến lưỡi xéo, rìu lưỡi xòe cân, rìu hình tứ giác, vòng tay, vòng chân, dao găm, lao, mác, mũi tên, dọi xe chỉ...

Các hiện vật có giá trị và quý hiếm

Các hiện vật được xác định thuộc nền văn hóa Đông Sơn, có giá trị và quý hiếm, phản ánh sinh động đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội và trình độ kỹ thuật của cư dân cổ trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thời gian tới, Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản, phục hồi tối ưu, lâu dài đối với các hiện vật. Đồng thời, chuẩn bị hoạt động trưng bày, giới thiệu tới công chúng, góp phần lan tỏa, phát huy giá trị di sản đặc sắc của hiện vật.

DƯƠNG QUANG