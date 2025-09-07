Độc đáo triển lãm trò chơi dân gian châu Á

Một loại cờ của Mông Cổ có từ thế kỷ thứ 13. Ảnh: CNA

Bên cạnh việc tìm hiểu lịch sử, triển lãm còn giới thiệu nhiều loại cờ có từ thời xa xưa được tái hiện để phục vụ khán giả hiện đại. Ngoài ra còn có các không gian vui chơi cộng đồng, nơi du khách có thể thưởng thức các trò địa phương ở khắp châu Á cùng với các trò chơi tương tác kỹ thuật số.

ACM đã hợp tác với các trường học và cộng đồng địa phương như Hiệp hội Cờ tướng Singapore (SIXGA) và Hiệp hội Cờ vây Singapore để thổi hồn vào các trò chơi. Bà Clement Onn, giám đốc ACM, chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng biết ơn các trường học, đối tác cộng đồng và các tổ chức trò chơi địa phương đã hỗ trợ, giúp triển lãm sống động và mang đầy tinh thần cộng đồng. Chúng tôi hy vọng Let’s Play! sẽ thúc đẩy giao lưu văn hóa trong khu vực, cho thấy các trò chơi với lịch sử lâu đời, phong phú vẫn còn tồn tại có ý nghĩa cho đến ngày nay”.

Triển lãm có 5 khu vực theo chủ đề, miêu tả cách các trò chơi được tạo ra trước khi du nhập vào khu vực và phát triển theo thời gian. Ví dụ, cờ vua bắt nguồn từ Ấn Độ với tên gọi chaturanga, một trò chơi chiến tranh được đặt theo tên của bốn đơn vị quân đội: bộ binh, kỵ binh, voi và xe, sau đó phát triển thành quân tốt, quân mã, quân tượng và quân xe. Đến thế kỷ thứ 7, cờ vua đã lan sang Ba Tư, nơi các thuật ngữ như shah (vua) và shah mat (vua bất lực) mang đến những từ “chiếu tướng” và “chiếu bí”. Từ đó, trò chơi đã lan rộng khắp nơi, thích nghi với từng nền văn hóa. Những thay đổi lớn ở châu Âu trong thế kỷ 15 và 16 đã sản sinh ra cờ vua hiện đại, trong khi các biến thể như cờ tướng, cờ shogi và cờ ouk chatrang phát triển khắp châu Á.

Trong khi đó, cờ vây và cờ tướng từng được coi là công cụ để rèn luyện tính kiên nhẫn và tầm nhìn xa. Ngày nay, các loại cờ này được công nhận là môn thể thao trí tuệ, được các hiệp hội tại địa phương hỗ trợ.

Triển lãm cũng cho thấy các trò chơi thường đi kèm những bài học đạo đức hoặc tâm linh. Trò chơi Gyan chaupar, được cộng đồng Jain ở Ấn Độ sáng tạo ra, chính là trò Snake (rắn) và Ladders (thang) nguyên bản. Những chiếc thang tượng trưng cho các đức tính như sự thật và lòng hào phóng, trong khi rắn tượng trưng cho những thói xấu như kiêu ngạo và giận dữ, biến một trò đơn giản thành một bài học về cuộc sống.

Một số trò chơi còn gắn với các nghi lễ như congkak, là trò chơi chiến lược hai người chơi có nguồn gốc từ Malaysia và cũng phổ biến ở các nước Đông Nam Á khác như Indonesia, Philippines, Thái Lan. Người chơi sử dụng một tấm ván gỗ có các lỗ để gieo hạt (hạt cao su, bi ve...) và cạnh tranh để thu thập nhiều hạt nhất vào “kho” của mình. Ở miền Đông Indonesia, trò này được chơi trong các buổi cầu nguyện tang lễ để dẫn lối cho linh hồn người chết, tương tự như các tập tục ở Maldives và Madagascar. Hay trò madiao có từ thời nhà Minh và nhà Thanh của Trung Quốc, được coi là một trong những trò chơi có thể đã truyền cảm hứng cho sự ra đời của mạt chược sau này.

Ngày nay, các trò chơi đã trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Trí tuệ nhân tạo cũng đã biến nhiều trò chơi thành những nền tảng thử nghiệm cho tương tác giữa người và máy như môn cờ vua, cờ vây... Nhiều trò chơi cũng đã phát triển thành các cuộc thi đấu chuyên nghiệp.

KHÁNH MINH