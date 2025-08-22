Đổi mới cách làm, tạo nguồn phát triển đảng viên ở cơ sở

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn nguồn quần chúng ưu tú, nhất là trong đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh, dân quân thường trực, lực lượng an ninh cơ sở và cán bộ khu phố.

Quang cảnh hội nghị

Bà Nguyễn Kim Dung, Bí thư Chi bộ 26, cho biết công tác kết nạp đảng viên tại khu phố gặp nhiều khó khăn, một phần do tâm lý người dân chưa mặn mà, đặc biệt có bộ phận thanh niên chưa có lý tưởng vào Đảng.

Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Bí thư Chi bộ khu phố 48, đề xuất để phát triển đảng viên trẻ cần tập hợp đoàn viên thanh niên, tạo môi trường để họ tham gia, thể hiện khả năng. Ông nhấn mạnh kỹ năng tập hợp thanh niên tại cơ sở còn hạn chế, chưa chạm đúng nhu cầu, sở thích của người trẻ. Ông Dương kiến nghị bố trí đảng viên trẻ làm cầu nối giữa chi bộ với thanh niên và kịp thời biểu dương, vinh danh những gương sáng để lan tỏa tinh thần tích cực của thanh niên.

Ông Nguyễn Đức Dương, Phó Bí thư Chi bộ khu phố 48 nêu ý kiến tại hội nghị

Ở góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Hồng Giang, đại diện Đảng bộ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2, chia sẻ, trong nhiệm kỳ qua, đơn vị đã kết nạp 44 đảng viên nhờ gắn sinh hoạt chi bộ với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và phối hợp công đoàn chăm lo đời sống người lao động. Cách làm này giúp thu hút quần chúng, tạo nguồn phát triển đảng viên. Bà Giang cũng đề nghị đổi mới hình thức sinh hoạt tại khu phố, tăng các chuyên đề thiết thực, gắn với đời sống như sức khỏe, an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự… để thu hút đảng viên và quần chúng.

Đại diện Đảng bộ Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 chia sẻ tại hội nghị



Kết luận hội nghị, đồng chí Mai Hữu Quyết, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức, nhấn mạnh phát triển đảng viên là nhiệm vụ khó nhưng rất quan trọng. Đồng chí yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở đa dạng hóa hoạt động, tạo môi trường thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia; chú trọng bố trí đảng viên trẻ vào ban điều hành khu phố để tăng sự kết nối với thanh niên.

Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết kết luận hội nghị

Về chỉ tiêu kết nạp Đảng viên mới ở khu phố, Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức cho biết, Đảng ủy sẽ làm việc cụ thể với các chi bộ, Đảng bộ để xem lại nguồn cũng như phân loại chỉ tiêu thi đua phù hợp. Đảng bộ phường Thủ Đức phấn đấu mỗi năm kết nạp ít nhất 40 đảng viên, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các chi bộ, Đảng bộ quan tâm, chia sẻ nhau để đảm bảo chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.

THU HƯỜNG