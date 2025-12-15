Đổi mới tư duy, cách làm nâng cao chất lượng sống của người dân

Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 (mở rộng). Thực hiện: VĂN MINH

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang nhấn mạnh hội nghị lần này có ý nghĩa rất quan trọng. Khối lượng công việc, nhiệm vụ đặt ra là rất lớn, vì vậy đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, dành tâm huyết và trí tuệ, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến sâu sắc vào các nội dung theo chương trình hội nghị.

Nhấn mạnh những điểm nổi bật trong năm 2025, đặc biệt là các kết quả bước đầu trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Trần Lưu Quang cho rằng TPHCM phải có tư duy mới, cách làm mới, theo những nguyên tắc mới để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới.

Bí thư Thành ủy TPHCM cũng nêu rõ, Thành phố đang đứng trước 2 nhóm việc lớn. Đó là tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng của thành phố, trong đó tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm không khí; phấn đấu xây dựng một thành phố không ma túy.

Với quy mô lớn hơn, không gian phát triển rộng hơn, tiềm năng mạnh hơn, TPHCM tiếp tục gánh vác nhiệm vụ rất nặng nề, giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo của cả nước.

Mục tiêu xuyên suốt, theo đồng chí, là làm cho cuộc sống của từng người dân, từng gia đình ngày càng có chất lượng tốt hơn.

Phân tích những thuận lợi của Thành phố, đồng chí thông tin, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội vừa thông qua Nghị quyết 98 sửa đổi, bổ sung, mở ra cơ hội lớn để TPHCM phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, với nhiều cơ chế, chính sách mới được trao quyền và tạo điều kiện triển khai hiệu quả.

Theo chương trình làm việc, hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung về tình hình kinh tế - xã hội Thành phố năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026.

Hội nghị cũng tập trung cho ý kiến về chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; chương trình làm việc năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM, Ban Thường vụ Thành ủy khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó là các nội dung về chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030; quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Hội nghị diễn ra trong 1 ngày.

