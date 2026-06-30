Đón hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia về nước

Sáng 30-6, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ TP Đồng Nai (Ban Chỉ đạo 515) tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ và Đội K72 về nước.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng ghi nhận, biểu dương các thành viên Đội K72 trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại Campuchia, đã đoàn kết vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thành viên Đội K72 cẩn thận đưa từng hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ. Ảnh: BĐN

Trong đợt tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Campuchia giai đoạn XXV (mùa khô 2025-2026), Đội K72 đã làm tốt công tác dân vận, đối ngoại để phục vụ nhiệm vụ chính trị là tìm kiếm và đưa được 62 hài cốt liệt sĩ trở về nước.

Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đề nghị Bộ CHQS thành phố - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 và các thành viên tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng của thế hệ hôm nay với cha ông, phát huy kết quả đạt được tiếp tục tìm kiếm, quy tập đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước.

Sau nghi thức lễ đón, đoàn hành quân đưa các hài cốt liệt sĩ về quàn tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước chờ ngày truy điệu, an táng theo quy định.

* Ngày 30-6, tại Nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Hưng – Tân Hưng (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Tây Ninh), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia về nước.

Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh thực hiện nghi thức đón các liệt sĩ về với đất mẹ

Trong đợt 2, mùa khô năm 2025-2026 (giai đoạn XXV), cán bộ, chiến sĩ các Đội K70, K71 và K73 vượt qua nhiều khó khăn về địa hình, thời tiết để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại 8 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia gồm: T’bong Khmum, Kampong Cham, Siem Reap, Banteay Meanchey, Oddar Meanchey, Svay Rieng, Battambang và Pailin.

Sau 97 ngày thực hiện nhiệm vụ, các đội đã tìm kiếm, quy tập được 331 hài cốt liệt sĩ, trong đó Đội K71 quy tập 207 hài cốt, Đội K73 quy tập 79 hài cốt và Đội K70 quy tập 45 hài cốt. Trước đó, tỉnh Tây Ninh đã tổ chức lễ đón, truy điệu và an táng 158 hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo Quân khu 7 và tỉnh Tây Ninh đón, chúc mừng các đội hoàn thành nhiệm vụ trở về nước

Trong đợt này, tỉnh Tây Ninh tiếp tục đón 173 hài cốt liệt sĩ về với đất mẹ, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập và đưa về nước qua 25 giai đoạn lên 9.138 hài cốt.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thiêng liêng trên đất bạn Campuchia.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức và thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đoàn công tác của tỉnh đón các hài cốt liệt sĩ tại Cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh

Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Tây Ninh tặng quà động viên các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Dịp này, Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đã trao hoa, quà động viên các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành nhiệm vụ.

XUÂN TRUNG - QUANG VINH