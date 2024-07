Dòng chảy thương mại ngũ cốc vẫn còn nguy cơ bất ổn

Quan ngại ở miền Nam châu Phi

Theo báo cáo tóm tắt của FAO về cung và cầu ngũ cốc, mức dự báo tăng lên là do triển vọng thu hoạch ngô tốt hơn ở Argentina và Brazil cũng như Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine, sẽ bù đắp cho việc hạ triển vọng sản lượng ở Indonesia, Pakistan và một số quốc gia ở miền Nam châu Phi.

Dự báo sản lượng lúa mì cũng tăng lên nhờ triển vọng thu hoạch tốt hơn ở châu Á, đặc biệt là Pakistan, sẽ vượt qua mức giảm dự kiến ở Nga do thời tiết khắc nghiệt ở các khu vực sản xuất lúa mì lớn vào đầu mùa. Sản lượng gạo toàn cầu dự kiến đạt mức kỷ lục 535,1 triệu tấn.

Sản lượng ngũ cốc toàn cầu cao kỷ lục nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của sản lượng lúa mì. Ảnh: WILLAGRI

Tổng mức sử dụng ngũ cốc trên thế giới trong niên vụ 2024-2025 được dự báo sẽ tăng lên 2.856 triệu tấn, tăng 0,5% so với niên vụ trước, dẫn đầu là gạo và ngũ cốc thô. Dự trữ ngũ cốc thế giới được dự báo sẽ tăng 1,3% vào năm 2025, khiến tỷ lệ dự trữ ngũ cốc toàn cầu/sử dụng năm 2024-2025 gần như không thay đổi ở mức 30,8%.

Theo báo cáo, xung đột đang gây ra tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng, đặc biệt là ở Yemen, cũng như Dải Gaza và Sudan, nơi người dân đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu lương thực và nạn đói. Điều đặc biệt quan ngại là tổng sản lượng ngũ cốc hàng năm ở miền Nam châu Phi dự kiến sẽ giảm gần 20% vào năm 2024, do tình trạng khô hạn trên diện rộng. Yêu cầu nhập khẩu đối với khu vực được dự đoán sẽ cao hơn gấp đôi so với mức trung bình 5 năm qua, với giả định mức tiêu thụ bình thường được duy trì.

Lúa mì phục hồi

Theo báo cáo mới nhất từ ​​Hội đồng Ngũ cốc quốc tế (IGC), sản lượng ngũ cốc toàn cầu dự kiến ​​sẽ đạt mức cao kỷ lục trên chủ yếu nhờ vào sự phục hồi mạnh mẽ của sản lượng lúa mì. Mặc dù nguồn cung tăng nhưng dự kiến ​​lượng dự trữ cuối kỳ trên toàn cầu vẫn sẽ eo hẹp, khi IGC dự báo tổng lượng dự trữ là 591 triệu tấn, tăng 3 triệu tấn so với ước tính trước đó, nhưng vẫn là mức thấp nhất trong một thập kỷ.

Nhìn về năm 2024-2025, IGC dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu sẽ tăng khiêm tốn 1% trong năm 2024-2025, nhờ sản lượng lúa mạch, lúa miến và yến mạch được cải thiện. Tuy nhiên, dự trữ cuối kỳ toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm trong mùa thứ ba liên tiếp, đạt 582 triệu tấn, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo mới nhất của IGC nêu rõ: “Sản lượng lớn hơn sẽ hỗ trợ cho mức tăng khiêm tốn về tổng cung. Mặc dù dự kiến ​​chỉ tăng tương đối nhỏ về mức sử dụng, nhưng mức tăng trưởng tiêu thụ sẽ đẩy lượng dự trữ đóng cửa xuống thấp hơn trong mùa thứ ba liên tiếp, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 582 triệu tấn”. Hoạt động thương mại ngũ cốc toàn cầu dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 416 triệu tấn, mức thấp nhất trong 5 năm qua, do nhu cầu nhập khẩu lúa mì và ngô toàn cầu thấp hơn.

HẠNH CHI tổng hợp