Tiểu sử đồng chí Phạm Thị Thanh Trà

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

● 9-1985 – 8-1987:

Giáo viên trường Trung tâm thực hành huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

● 9-1987 – 10-1997:

Cán bộ chỉ đạo chuyên môn phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

● 11-1997 – 11-1999:

Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

● 12-1999 – 11-2000:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

● 12-2000 – 1-2002:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Yên Bái.

● 2-2002 – 1-2006:

Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (từ 10-2005), Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Yên Bái.

● 2-2006 – 3-2008:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái.

● 4-2008 – 4-2011:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

● 4-2011 – 5-2014:

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

● 5-2014 – 9-2016:

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (1-2016).

● 10-2016 – 1-2017:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái.

● 2-2017 – 9-2020:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái.

● 10-2020 – 4-2021:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII (từ 1-2021), Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.

● 4-2021 – 2-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (từ 2-2022); Đại biểu Quốc hội khóa XV (từ 7-2021).

● 2-2025:

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (từ 3-2024); Đại biểu Quốc hội khóa XV.

● 6-2025:

Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

● 25-10-2025:

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026.

● 22-1-2026:

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

● 23-1-2026:

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, được bầu vào Ban Bí thư khóa XIV.

