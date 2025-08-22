Đồng chí Lê Thanh Tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Hòa Lợi, TPHCM

Ngày 22-8, Đảng bộ phường Hòa Lợi, TPHCM long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với sự tham dự của 200 đại biểu đại diện cho gần 1.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Bùi Thanh Nhân chúc mừng đại hội

Tham dự có đồng chí Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TPHCM, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TPHCM.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thanh Tâm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hòa Lợi cho biết, ngay sau khi được thành lập, Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn tổ chức bộ máy để hệ thống chính trị đi vào vận hành đồng bộ, hiệu quả từ ngày 1-7-2025, với tinh thần “vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm”.

Đảng bộ phường đã tập trung lãnh đạo tổ chức thành công đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đúng quy trình, nội dung, chất lượng và tiến độ. Đại hội được tổ chức đúng theo tinh thần Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 452 của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Bùi Thanh Nhân biểu dương những kết quả Đảng bộ phường Hòa Lợi đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, phường đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Do đó, toàn Đảng bộ cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn bó mật thiết với nhân dân; nâng cao chất lượng phục vụ, khẳng định vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở. Đảng bộ phường Hòa Lợi cần tập trung vào nhiệm vụ then chốt: xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; phát triển kinh tế theo hướng “công nghiệp - thương mại - dịch vụ” kết hợp “nông nghiệp đô thị” gắn với chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân...

Đại hội cũng đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hòa Lợi gồm 27 đồng chí. Đồng chí Lê Thanh Tâm được Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

HỒ VĂN