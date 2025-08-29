Đồng chí Lê Thị Nhàn nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Ngày 29-8, Đảng ủy phường Khánh Hội (TPHCM) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, đợt ngày 2-9, đến đồng chí Lê Thị Nhàn (chi bộ khu phố 12, phường Khánh Hội) tại nhà riêng.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lê Thị Nhàn

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến dự và trao Huy hiệu Đảng đến đồng chí Lê Thị Nhàn. Cùng dự có đồng chí Lý Tấn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khánh Hội.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lê Thị Nhàn.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lê Thị Nhàn

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh khẳng định đây là danh hiệu cao quý của Đảng, ghi nhận những công lao đóng góp, hy sinh, cống hiến cho Đảng, cho sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Thị Nhàn.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, sinh hoạt của đồng chí Lê Thị Nhàn. Đồng chí bày tỏ cảm phục trước những đóng góp, sự bền bỉ, phấn đấu, vững vàng, kiên trung, giữ niềm tin với Đảng của đồng chí.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và đồng chí Lý Tấn Hòa thăm hỏi tình hình sức khỏe đồng chí Lê Thị Nhàn

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh kính chúc đồng chí Lê Thị Nhàn sức khỏe dồi dào, sống trường thọ, luôn vui, sống khỏe cùng con cháu, luôn là điểm tựa vững chắc và tấm gương sáng để con cháu, thế hệ trẻ noi theo.

Niềm vui của đồng chí Lê Thị Nhàn khi nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đồng chí Lê Thị Nhàn sinh năm 1927, vào Đảng năm 1947. Đồng chí trải qua nhiều vị trí công tác từ cán bộ phụ nữ đến hoạt động ở Đài phát thanh Bắc Kinh (Trung Quốc), quản lý nghiệp vụ sản xuất, kinh doanh cửa hàng mậu dịch và làm lãnh đạo Công ty du lịch TPHCM cho đến khi nghỉ hưu.

Đồng chí Lê Thị Nhàn là vợ đồng chí Võ Nhân Lý, nguyên Tổng Biên tập đầu tiên của Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng chí Lê Thị Nhàn trong niềm vui nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng bên con cháu

Với những đóng góp của mình, đồng chí Lê Thị Nhàn vinh được tặng thưởng Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương Kháng chiến hạng Ba.

THÁI PHƯƠNG