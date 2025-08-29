Chính trị

Xây dựng Đảng

Xã Châu Đức (TPHCM) trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

SGGPO

Sáng 29-8, Đảng ủy xã Châu Đức (TPHCM) tổ chức Lễ viếng Tượng đài chiến thắng Tầm Bó và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9. Dự có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên ở xã Châu Đức
Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên ở xã Châu Đức

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Đức Lê Thanh Liêm đã ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; truyền thống anh hùng của quân và dân Châu Đức qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Châu Đức đoàn kết, tập trung các nguồn lực để đầu tư hạ tầng cơ sở, thúc đẩy hình thành 3 khu công nghiệp - đô thị (Bắc Châu Đức 1, Bắc Châu Đức 2 và Bắc Châu Đức 3) với quy mô khoảng 3.200ha. Xã khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái...

z6956358954211_d7200cdb61241d86c2223c21f410b5e3.jpg
Lễ viếng Tượng đài chiến thắng Tầm Bó

Dịp này, Đảng bộ xã Châu Đức vinh dự có 5 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Trần Văn An nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; đồng chí Huỳnh Văn Gịch nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đồng chí Lê Trường Giang và Bùi Thị Phúc nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và đồng chí Bùi Mãn nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng...

ĐINH HÙNG

Từ khóa

Châu Đức Cảng Cái Mép Thị Vải Sân bay quốc tế Long Thành Đường Vành đai 4 Huy hiệu Đảng

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn