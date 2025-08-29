Xã Châu Đức (TPHCM) trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Sáng 29-8, Đảng ủy xã Châu Đức (TPHCM) tổ chức Lễ viếng Tượng đài chiến thắng Tầm Bó và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9. Dự có đồng chí Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Hoàng Nguyên Dinh trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên ở xã Châu Đức

Tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Đức Lê Thanh Liêm đã ôn lại chặng đường 80 năm lịch sử vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; truyền thống anh hùng của quân và dân Châu Đức qua các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Đồng chí Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2025-2030, xã Châu Đức đoàn kết, tập trung các nguồn lực để đầu tư hạ tầng cơ sở, thúc đẩy hình thành 3 khu công nghiệp - đô thị (Bắc Châu Đức 1, Bắc Châu Đức 2 và Bắc Châu Đức 3) với quy mô khoảng 3.200ha. Xã khuyến khích đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái...

Lễ viếng Tượng đài chiến thắng Tầm Bó

Dịp này, Đảng bộ xã Châu Đức vinh dự có 5 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, đồng chí Trần Văn An nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; đồng chí Huỳnh Văn Gịch nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; đồng chí Lê Trường Giang và Bùi Thị Phúc nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng và đồng chí Bùi Mãn nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng...

ĐINH HÙNG