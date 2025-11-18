Đồng chí Lê Văn Hẳn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Sáng 18-11, tại tỉnh Tây Ninh, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động đồng chí Lê Văn Hẳn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Đồng chí Lê Văn Hẳn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng với kiến thức, kinh nghiệm công tác đã qua, đồng chí Lê Văn Hẳn sẽ sớm nắm bắt công việc ở địa bàn mới, phát huy năng lực, tâm huyết, trách nhiệm, đoàn kết cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, tiếp tục đưa địa phương giàu truyền thống phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho đồng chí Lê Văn Hẳn

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất có nhiều đặc thù, giáp ranh TPHCM, có biên giới đất liền với nước bạn Campuchia rất dài, tiềm năng kinh tế rất lớn và đa dạng. Đây cũng là địa phương nhiều năm nằm trong top đầu bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), giải ngân vốn đầu tư công, trong xúc tiến đầu tư.... Tây Ninh cũng là vùng đất có bề dày truyền thống cách mạng, đấu tranh kiên cường bảo vệ tổ quốc đi vào lịch sử, là vùng đất địa linh nhân kiệt, con người Tây Ninh hiền hòa, dễ mến.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Tỉnh ủy Tây Ninh, Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Lê Văn Hẳn và đồng chí Nguyễn Văn Út, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh được điều động nhận nhiệm vụ mới

Do đó, đồng chí Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục đoàn kết, tận tâm, tận lực phục vụ nhân dân; kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống của tỉnh; giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành tốt quy chế làm việc, quyết tâm giữ cho được đà tăng trưởng, phát triển về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh, để tiếp tục đưa Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững.

Đồng chí Lê Văn Hẳn sinh năm 1970, quê quán huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long). Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý giáo dục, Cử nhân sư phạm Văn học, Cử nhân Hành chính.

Đồng chí Lê Văn Hẳn từng trải qua quá trình công tác liên tục tại tỉnh Trà Vinh từ năm 1991 đến 2025, bắt đầu tại huyện Trà Cú và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt cấp tỉnh. Từ tháng 11-2020 đến tháng 6-2025, đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh.

Ngày 30-6-2025, đồng chí được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long. Từ tháng 10-2025 được Bộ Chính trị chỉ định tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

QUANG VINH