Giới thiệu 3 nhân sự để bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình các tờ trình giới thiệu chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với 3 đồng chí.

Ngày 14-11, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, đã tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề).

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

z7221968947920_3d1be5ab54c32ffdefe491414e0035a6.jpg
Các đồng chí chủ toạ kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM.

Tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã trình các tờ trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch UBND TPHCM nhiệm kỳ 2021-2026 đối với các đồng chí: Hoàng Nguyên Dinh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở Tài Chính TPHCM; Trần Văn Bảy, Chánh Thanh tra TPHCM.

dc Hoang Nguyen Dinh-info.jpg
dc Nguyen Cong Vinh-info.jpg
dc Tran Van Bay-info.jpg
THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG - NGÔ BÌNH

