Thành ủy Hà Nội công bố lãnh đạo mới của Ủy ban Kiểm tra và Ban Nội chính

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa công bố kết quả bầu nhân sự Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội.

Theo đó, tại hội nghị lần thứ hai diễn ra ngày 12-11, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã biểu quyết để đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 để giới thiệu HĐND TP Hà Nội bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội và các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng đồng chí Đỗ Anh Tuấn và Trần Đình Cảnh

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã bầu đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội giữ chức Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng với đó, để kiện toàn các chức danh, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã phân công đồng chí Trần Đình Cảnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội giữ chức Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội

Phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Trưởng ban Nội chính Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu, đóng góp của các đồng chí Đỗ Anh Tuấn và Trần Đình Cảnh trong quá trình công tác. Đồng thời khẳng định, việc kiện toàn nhân sự các ban Đảng của Thành ủy Hà Nội nhằm bảo đảm các công việc được duy trì thường xuyên, liên tục.

Đối với Ban Nội chính Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh nhiệm vụ rà soát để không xảy ra các vụ khiếu kiện phức tạp trong quá trình chuẩn bị Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội có trách nhiệm phối hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các nghị quyết, kết luận, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

KHÁNH NGUYỄN