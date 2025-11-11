Đồng chí Nguyễn Khắc Thận giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Khắc Thận. Ảnh: Báo và Phát thanh truyền hình Nghệ An

Sáng 11-11, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cùng lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, Quân khu 4; lãnh đạo địa phương.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận sinh năm 1974 tại xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật; Cao đẳng, chuyên ngành Kiểm sát; Thạc sỹ Quản lý kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước đó, ngày 10-11, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để HĐND Thành phố bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

DUY CƯỜNG