Đồng chí Nguyễn Đức Trung giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Chiều 10-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đối với đồng chí Nguyễn Đức Trung. Đồng thời, Bộ Chính trị điều động, chỉ định đồng chí Nguyễn Đức Trung tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Thành ủy Hà Nội trao quyết định cho đồng chí Nguyễn Đức Trung

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

NGUYỄN QUỐC