Sáng 16-11, Thành ủy Huế tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, đại điện Ban Tổ chức Trung ương công bố, trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của TP Huế.

Theo đó, Ban Bí thư đã có quyết định chỉ định, điều động đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế

Ban Bí thư cũng có quyết định đối với đồng chí Phan Thiên Định, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế đương nhiệm thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế để điều động, giữ chức vụ mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn sinh ngày 19-4-1970, quê quán phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa (nay là phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa). Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật tư pháp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước.

VĂN THẮNG